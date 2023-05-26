https://ria.ru/20230526/proizvoditeli-1874414726.html
Производители органопродукции могут выйти на экспорт при поддержке РЭЦ
Производители органопродукции могут выйти на экспорт при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 26.05.2023
Производители органопродукции могут выйти на экспорт при поддержке РЭЦ
Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки, рассказал... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:02
2023-05-26T17:02
2023-05-26T17:02
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."РЭЦ реализует ряд программ, которые помогают российским экспортерам АПК и органической продукции масштабироваться и осваивать новые рынки. Так, совместно с Минсельхозом России мы продвигаем продукцию через шоу-румы в 6 странах - помогаем не только показать продукцию покупателям, но и продать. Также экспортеры могут продвигаться под зонтиком национального бренда "Сделано в России". Одно из направлений программы как раз "Органическое происхождение", - сообщил Солодов на круглом столе "Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество" в рамках Невского международного экологического конгресса.Размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом позволяет российским компаниям представить свою продукцию потенциальным иностранным покупателям, повысить узнаваемость, зарекомендовать себя на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробнее о программе можно узнать на сайте РЭЦ.Программа "Сделано в России" позволяет компаниям наносить на продукцию маркировку знака соответствия и продвигаться на внешние рынки при поддержке Российского экспортного центра. Подробнее о "Сделано в России" на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230522/rets-1873345100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Технологии
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"РЭЦ реализует ряд программ, которые помогают российским экспортерам АПК и органической продукции масштабироваться и осваивать новые рынки. Так, совместно с Минсельхозом
России мы продвигаем продукцию через шоу-румы в 6 странах - помогаем не только показать продукцию покупателям, но и продать. Также экспортеры могут продвигаться под зонтиком национального бренда "Сделано в России". Одно из направлений программы как раз "Органическое происхождение", - сообщил Солодов на круглом столе "Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество" в рамках Невского международного экологического конгресса.
Размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом позволяет российским компаниям представить свою продукцию потенциальным иностранным покупателям, повысить узнаваемость, зарекомендовать себя на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробнее о программе можно узнать на сайте РЭЦ.
Программа "Сделано в России" позволяет компаниям наносить на продукцию маркировку знака соответствия и продвигаться на внешние рынки при поддержке Российского экспортного центра. Подробнее о "Сделано в России" на сайте РЭЦ.
РЭЦ нашел более тысячи потенциальных покупателей за рубежом для экспортеров