https://ria.ru/20230526/proekty-1874419028.html

Антон Дроздов: портфель "зеленых" проектов ПСБ составляет 260 млрд рублей

Антон Дроздов: портфель "зеленых" проектов ПСБ составляет 260 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2023

Антон Дроздов: портфель "зеленых" проектов ПСБ составляет 260 млрд рублей

Портфель "зеленых" проектов ПСБ к настоящему времени достиг почти 260 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на площадке X... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:17

2023-05-26T17:17

2023-05-26T17:17

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Портфель "зеленых" проектов ПСБ к настоящему времени достиг почти 260 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.Он принял участие в дискуссиях на тему сохранения экологии и развития проектов устойчивого развития в России, взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере, приоритетов в сфере экологического благополучия."ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов устойчивого развития. Портфель "зеленых" проектов ПСБ на сегодняшний день составляет порядка 260 миллиардов рублей, из них 140 миллиардов рублей – это участие в выпуске "зеленых" облигаций", - привели в пресс-службе банке слова Дроздова.В рамках круглого стола "Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития" зампредседателя ПСБ отметил, что для реализации проектов в арктической зоне предусмотрен большой объем привлечения внебюджетных инвестиций - до 400 миллиардов рублей, что на порядок превышает размер бюджетных средств, предусмотренных программой развития региона."Для ПСБ особый интерес вызывают такие направления работы в этом регионе, как внедрение технологий замкнутого цикла, логистические проекты, генеральная уборка территорий. Мы рассматриваем Арктику как важнейший элемент устойчивого развития России и идем здесь по пути взаимодействия с регионами - в ближайшее время уже заключаем соглашение с Якутией по этому направлению", - отметил Дроздов.В свою очередь, на круглом столе "Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия" зампредседателя ПСБ отметил, что банк активно вовлекает в повестку ESG предприятия ОПК."Мы привлекаем ОПК в "зеленую" повестку в рамках проектов диверсификации и импортозамещения, таких как разработка и выпуск электротранспорта, энергоэффективность, переработка топливных и коммунальных отходов и организация производств, соответствующих современным экологическим стандартам", - пояснил он.

https://ria.ru/20230511/psb-1870999092.html

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Алёна Пава

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