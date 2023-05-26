https://ria.ru/20230526/proekty-1874419028.html
Антон Дроздов: портфель "зеленых" проектов ПСБ составляет 260 млрд рублей
Антон Дроздов: портфель "зеленых" проектов ПСБ составляет 260 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2023
Антон Дроздов: портфель "зеленых" проектов ПСБ составляет 260 млрд рублей
Портфель "зеленых" проектов ПСБ к настоящему времени достиг почти 260 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на площадке X... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:17
2023-05-26T17:17
2023-05-26T17:17
псб (банк псб)
промсвязьбанк
арктика
экономика
новости компаний - экономика
антон дроздов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784251641_0:155:941:684_1920x0_80_0_0_4bbeede9b78eac3e3f64f1f419c77de9.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Портфель "зеленых" проектов ПСБ к настоящему времени достиг почти 260 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.Он принял участие в дискуссиях на тему сохранения экологии и развития проектов устойчивого развития в России, взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере, приоритетов в сфере экологического благополучия."ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов устойчивого развития. Портфель "зеленых" проектов ПСБ на сегодняшний день составляет порядка 260 миллиардов рублей, из них 140 миллиардов рублей – это участие в выпуске "зеленых" облигаций", - привели в пресс-службе банке слова Дроздова.В рамках круглого стола "Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития" зампредседателя ПСБ отметил, что для реализации проектов в арктической зоне предусмотрен большой объем привлечения внебюджетных инвестиций - до 400 миллиардов рублей, что на порядок превышает размер бюджетных средств, предусмотренных программой развития региона."Для ПСБ особый интерес вызывают такие направления работы в этом регионе, как внедрение технологий замкнутого цикла, логистические проекты, генеральная уборка территорий. Мы рассматриваем Арктику как важнейший элемент устойчивого развития России и идем здесь по пути взаимодействия с регионами - в ближайшее время уже заключаем соглашение с Якутией по этому направлению", - отметил Дроздов.В свою очередь, на круглом столе "Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия" зампредседателя ПСБ отметил, что банк активно вовлекает в повестку ESG предприятия ОПК."Мы привлекаем ОПК в "зеленую" повестку в рамках проектов диверсификации и импортозамещения, таких как разработка и выпуск электротранспорта, энергоэффективность, переработка топливных и коммунальных отходов и организация производств, соответствующих современным экологическим стандартам", - пояснил он.
https://ria.ru/20230511/psb-1870999092.html
арктика
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784251641_0:67:941:773_1920x0_80_0_0_418c6fc0cd2ab3c4e2bed31075a4940b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, арктика, экономика, новости компаний - экономика, антон дроздов, санкт-петербург
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Арктика, Экономика, Новости компаний - Экономика, Антон Дроздов, Санкт-Петербург
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Портфель "зеленых" проектов ПСБ к настоящему времени достиг почти 260 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
Он принял участие в дискуссиях на тему сохранения экологии и развития проектов устойчивого развития в России
, взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере, приоритетов в сфере экологического благополучия.
«
"ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов устойчивого развития. Портфель "зеленых" проектов ПСБ на сегодняшний день составляет порядка 260 миллиардов рублей, из них 140 миллиардов рублей – это участие в выпуске "зеленых" облигаций", - привели в пресс-службе банке слова Дроздова.
В рамках круглого стола "Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития" зампредседателя ПСБ отметил, что для реализации проектов в арктической зоне предусмотрен большой объем привлечения внебюджетных инвестиций - до 400 миллиардов рублей, что на порядок превышает размер бюджетных средств, предусмотренных программой развития региона.
ПСБ начал оформлять бизнесу квалифицированные электронные подписи
«
"Для ПСБ особый интерес вызывают такие направления работы в этом регионе, как внедрение технологий замкнутого цикла, логистические проекты, генеральная уборка территорий. Мы рассматриваем Арктику как важнейший элемент устойчивого развития России и идем здесь по пути взаимодействия с регионами - в ближайшее время уже заключаем соглашение с Якутией по этому направлению", - отметил Дроздов.
В свою очередь, на круглом столе "Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия" зампредседателя ПСБ отметил, что банк активно вовлекает в повестку ESG предприятия ОПК.
"Мы привлекаем ОПК в "зеленую" повестку в рамках проектов диверсификации и импортозамещения, таких как разработка и выпуск электротранспорта, энергоэффективность, переработка топливных и коммунальных отходов и организация производств, соответствующих современным экологическим стандартам", - пояснил он.