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Прилепину сделали четыре сложные операции - РИА Новости, 27.05.2023
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23:40 26.05.2023 (обновлено: 00:00 27.05.2023)
https://ria.ru/20230526/prilepin-1874475718.html
Прилепину сделали четыре сложные операции
Прилепину сделали четыре сложные операции - РИА Новости, 27.05.2023
Прилепину сделали четыре сложные операции
Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-26T23:40
2023-05-27T00:00
захар прилепин
общество
россия
нижегородская область
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции."У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", - написал он в своем телеграм-канале."Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут", - добавил он.Ранее пресс-служба Прилепина сообщала, что он проходит курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы.Машину Прилепина 6 мая взорвали на дороге в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины.
https://ria.ru/20230520/prilepin-1873131794.html
россия
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захар прилепин, общество, россия, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Общество, Россия, Нижегородская область, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Прилепину сделали четыре сложные операции

Прилепин сообщил, что пережил минимум четыре сложнейшие операции

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции.
«
"У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", - написал он в своем телеграм-канале.
«
"Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут", - добавил он.
Ранее пресс-служба Прилепина сообщала, что он проходит курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на дороге в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"
20 мая, 16:48
 
Захар ПрилепинОбществоРоссияНижегородская областьСправедливая РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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