https://ria.ru/20230526/prilepin-1874475718.html

Прилепину сделали четыре сложные операции

Прилепину сделали четыре сложные операции - РИА Новости, 27.05.2023

Прилепину сделали четыре сложные операции

Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-26T23:40

2023-05-26T23:40

2023-05-27T00:00

захар прилепин

общество

россия

нижегородская область

справедливая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции."У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", - написал он в своем телеграм-канале."Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут", - добавил он.Ранее пресс-служба Прилепина сообщала, что он проходит курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы.Машину Прилепина 6 мая взорвали на дороге в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины.

https://ria.ru/20230520/prilepin-1873131794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

захар прилепин, общество, россия, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина