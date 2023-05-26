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Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2023
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04:36 26.05.2023 (обновлено: 09:36 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/postavki-1874237437.html
Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине
Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерена поставлять оружие Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:36
2023-05-26T09:36
украина
республика сербская
европа
милорад додик
нато
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерена поставлять оружие Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик. Отвечая на вопрос о рисках возможного попадания западного оружия из Украины на черный рынок стран Европы, в том числе Балкан, Додик заявил, что "такая опасность существует". "Мы видим, как сейчас определенные страны под влиянием и давлением НАТО поставляют свое оружие в Украину. Республика Сербская, безусловно, этого не делает и не намерена этого делать", - добавил Додик. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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украина, республика сербская, европа, милорад додик, нато, в мире
Украина, Республика Сербская, Европа, Милорад Додик, НАТО, В мире
Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине

Президент Республики Сербской Додик исключил намерение поставлять оружие Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерена поставлять оружие Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик.
Отвечая на вопрос о рисках возможного попадания западного оружия из Украины на черный рынок стран Европы, в том числе Балкан, Додик заявил, что "такая опасность существует".
"Мы видим, как сейчас определенные страны под влиянием и давлением НАТО поставляют свое оружие в Украину. Республика Сербская, безусловно, этого не делает и не намерена этого делать", - добавил Додик.
Читайте полный текст интервью >>>
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США
24 мая, 11:39
 
УкраинаРеспублика СербскаяЕвропаМилорад ДодикНАТОВ мире
 
 
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