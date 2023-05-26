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Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда - РИА Новости, 26.05.2023
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12:00 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/podzemelya-1874255080.html
Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда
Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда - РИА Новости, 26.05.2023
Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда
Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг".
2023-05-26T12:00
2023-05-26T12:00
какая-то мистика
калининград
технологии
кенигсберг
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
янтарная комната
сокровища
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Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда
Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг".
audio/mpeg
Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда
Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг".
audio/mpeg
О том, существует ли под Калининградом целая система подземелий и насколько правдивы истории про подземные аэродромы и железные дороги, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Ирина Любина, Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
калининград
кенигсберг
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калининград, технологии, кенигсберг, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), янтарная комната, сокровища, аудио
Какая-то мистика, Калининград, Технологии, Кенигсберг, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Янтарная комната, сокровища
Какая-то мистика

Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда

Какая-то мистика
Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг".
О том, существует ли под Калининградом целая система подземелий и насколько правдивы истории про подземные аэродромы и железные дороги, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Голоса эпизода: Ирина Любина, Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Какая-то мистикаКалининградТехнологииКенигсбергВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Янтарная комнатасокровища
 
 
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