https://ria.ru/20230526/podzemelya-1874255080.html

Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда

Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда - РИА Новости, 26.05.2023

Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда

Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг".

2023-05-26T12:00

2023-05-26T12:00

2023-05-26T12:00

какая-то мистика

калининград

технологии

кенигсберг

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

янтарная комната

сокровища

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Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг". audio/mpeg

Подземные аэродромы, железные дороги и бункеры нацистов. Мифы Калининграда Кёнигсберг — один из знаменитых немецких фестунгов, город, который нацисты превратили в крепость к концу Великой Отечественной войны. Битва за него проходила не только на поверхности, но и под землёй, в тайных бункерах, связанных с древними тевтонским тоннелями и прусскими ходами. Рассказываем о мифах, которые окутывают "подземный Кёнигсберг". audio/mpeg

О том, существует ли под Калининградом целая система подземелий и насколько правдивы истории про подземные аэродромы и железные дороги, нам рассказал краевед и глава поискового объединения "Белый поиск" Николай Шумилов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать приложения "Яндекс.Музыка" и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Ирина Любина, Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

калининград

кенигсберг

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калининград, технологии, кенигсберг, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), янтарная комната, сокровища, аудио