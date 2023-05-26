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Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2023
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18:23 26.05.2023 (обновлено: 18:24 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pmef-1874438220.html
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил сам бразильский лидер в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:23
2023-05-26T18:24
петербургский международный экономический форум (фонд)
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
санкт-петербург
владимир путин
в мире
пмэф-2023
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил сам бразильский лидер в Twitter. "Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что не могу в этот момент поехать в Россию", - написал Лула да Силва.Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России пригласил своего бразильского коллегу приехать на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.
https://ria.ru/20230525/braziliya-1873978688.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Петербургский международный экономический форум (фонд), Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ

Президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что не сможет приехать на ПМЭФ-2023

© AP Photo / Andre PennerПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Andre Penner
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил сам бразильский лидер в Twitter.
«
"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что не могу в этот момент поехать в Россию", - написал Лула да Силва.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России пригласил своего бразильского коллегу приехать на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
МИД Бразилии предупредил о рисках "отмены" России
25 мая, 00:37
 
ПМЭФ-2023Петербургский международный экономический форум (фонд)Луис Инасиу Лула да СилваБразилияРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинВ мире
 
 
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