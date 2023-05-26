https://ria.ru/20230526/pmef-1874438220.html
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил сам бразильский лидер в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:23
2023-05-26T18:23
2023-05-26T18:24
петербургский международный экономический форум (фонд)
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
санкт-петербург
владимир путин
в мире
пмэф-2023
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил сам бразильский лидер в Twitter. "Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что не могу в этот момент поехать в Россию", - написал Лула да Силва.Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России пригласил своего бразильского коллегу приехать на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.
https://ria.ru/20230525/braziliya-1873978688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Петербургский международный экономический форум (фонд), Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, ПМЭФ-2023
Президент Бразилии не приедет на ПМЭФ
Президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что не сможет приехать на ПМЭФ-2023