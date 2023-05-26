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Жительница ЮАР разбогатела благодаря картинам своей свиньи - РИА Новости, 26.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pigkasso-1874267652.html
Жительница ЮАР разбогатела благодаря картинам своей свиньи
Жительница ЮАР разбогатела благодаря картинам своей свиньи - РИА Новости, 26.05.2023
Жительница ЮАР разбогатела благодаря картинам своей свиньи
Жительница ЮАР Джоан Лефсон разбогатела благодаря картинам, написанным ее свиньей по кличке Пигкассо, сообщил Travel + Leisure. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:09
2023-05-26T12:09
культура
юар
живопись
животные
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Жительница ЮАР Джоан Лефсон разбогатела благодаря картинам, написанным ее свиньей по кличке Пигкассо, сообщил Travel + Leisure. Одно из последних произведений питомицы продали на аукционе за 20 тысяч долларов. Оно стало самой дорогостоящей картиной, написанной животным. Пигкассо побила рекорд шимпанзе Конго 2005 года, чье полотно оценили в 19 тысяч долларов. Джоан Лефсон спасла свинью от убоя и поселила у себя на ферме несколько лет назад. Однажды она случайно забыла кисти и краски в загоне, а позже обнаружила интерес к ним у питомицы. "Вы не можете смотреть на это и не придавать большого значения ее интеллекту, индивидуальности и творчеству", – прокомментировала работы Пигкассо ее хозяйка. Она добавила, что все вырученные за картины средства пойдут на содержание фермы, где живут спасенные от смерти животные. Практика продажи написанных животными картин существует во всем мире. Например, самым известным художником среди собак стал терьер по кличке Тилли. Она не использует для своей работы кисти и краски, а только когти и зубы. Стоимость результата, напоминающего литографию, может стоить несколько тысяч долларов.
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юар, живопись, животные
Культура, ЮАР, Живопись, Животные
Жительница ЮАР разбогатела благодаря картинам своей свиньи

Жительница ЮАР заработала более 20 миллионов долларов на картинах своей свиньи

© Фото : @pigcassohogheroСвинья Pigcasso
Свинья Pigcasso - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : @pigcassohoghero
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Жительница ЮАР Джоан Лефсон разбогатела благодаря картинам, написанным ее свиньей по кличке Пигкассо, сообщил Travel + Leisure.
Одно из последних произведений питомицы продали на аукционе за 20 тысяч долларов. Оно стало самой дорогостоящей картиной, написанной животным. Пигкассо побила рекорд шимпанзе Конго 2005 года, чье полотно оценили в 19 тысяч долларов.
Джоан Лефсон спасла свинью от убоя и поселила у себя на ферме несколько лет назад. Однажды она случайно забыла кисти и краски в загоне, а позже обнаружила интерес к ним у питомицы.
«
"Вы не можете смотреть на это и не придавать большого значения ее интеллекту, индивидуальности и творчеству", – прокомментировала работы Пигкассо ее хозяйка.
Она добавила, что все вырученные за картины средства пойдут на содержание фермы, где живут спасенные от смерти животные.
Практика продажи написанных животными картин существует во всем мире. Например, самым известным художником среди собак стал терьер по кличке Тилли. Она не использует для своей работы кисти и краски, а только когти и зубы. Стоимость результата, напоминающего литографию, может стоить несколько тысяч долларов.
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