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"Гознак" подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 26.05.2023
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Туризм
 
17:18 26.05.2023 (обновлено: 17:24 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pasporta-1874419424.html
"Гознак" подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов
"Гознак" подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 26.05.2023
"Гознак" подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов
"Гознак" подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:18
2023-05-26T17:24
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Гознак" подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам."Гознак" подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", - сообщили агентству в пресс-службе.Прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения возобновится в РФ с 1 июня, сообщила ранее в пятницу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Туризм, Новости - Туризм, Гознак, Россия, Общество
"Гознак" подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов

"Гознак" подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов по новым заявкам

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Гознак" подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.
"Гознак" подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", - сообщили агентству в пресс-службе.
Прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения возобновится в РФ с 1 июня, сообщила ранее в пятницу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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