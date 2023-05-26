https://ria.ru/20230526/navalnyy-1874342941.html

Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая

Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая - РИА Новости, 26.05.2023

Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая

Мосгорсуд на 31 мая назначил предварительное слушание нового дела в отношении Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:59

2023-05-26T13:59

2023-05-26T13:59

происшествия

россия

москва

алексей навальный

московский городской суд

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд на 31 мая назначил предварительное слушание нового дела в отношении Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, рассказали РИА Новости в суде. "Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая", - сказал собеседник агентства. Навальному вменяется распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России; оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично; организация экстремистского сообщества; финансирование экстремистской деятельности; создание НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также аналогичные призывы в сети (два эпизода); вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних. Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230520/navalnyy-1873160722.html

https://ria.ru/20230426/sledovateli-1867803190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, алексей навальный, московский городской суд