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Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая - РИА Новости, 26.05.2023
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13:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/navalnyy-1874342941.html
Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая
Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая - РИА Новости, 26.05.2023
Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая
Мосгорсуд на 31 мая назначил предварительное слушание нового дела в отношении Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:59
2023-05-26T13:59
происшествия
россия
москва
алексей навальный
московский городской суд
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд на 31 мая назначил предварительное слушание нового дела в отношении Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, рассказали РИА Новости в суде. "Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая", - сказал собеседник агентства. Навальному вменяется распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России; оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично; организация экстремистского сообщества; финансирование экстремистской деятельности; создание НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также аналогичные призывы в сети (два эпизода); вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних. Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20230520/navalnyy-1873160722.html
https://ria.ru/20230426/sledovateli-1867803190.html
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происшествия, россия, москва, алексей навальный, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Навальный, Московский городской суд
Предварительное слушание по делу Навального пройдет 31 мая

Предварительное слушание по делу Навального об экстремизме пройдет в Мосгорсуде 31 мая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд на 31 мая назначил предварительное слушание нового дела в отношении Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, рассказали РИА Новости в суде.
"Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая", - сказал собеседник агентства.
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Навальному вменяется распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России; оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично; организация экстремистского сообщества; финансирование экстремистской деятельности; создание НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также аналогичные призывы в сети (два эпизода); вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних.
Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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