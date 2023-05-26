https://ria.ru/20230526/nato-1874357812.html

СМИ: некоторые страны предложили модель ФРГ для вступления Украины в НАТО

СМИ: некоторые страны предложили модель ФРГ для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: некоторые страны предложили модель ФРГ для вступления Украины в НАТО

Некоторые страны Европы задумались о вступлении подконтрольных Киеву территорий в НАТО по примеру ФРГ, принятой в альянс в 1955 году, пишет американская газета... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:48

2023-05-26T14:48

2023-05-26T14:48

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Некоторые страны Европы задумались о вступлении подконтрольных Киеву территорий в НАТО по примеру ФРГ, принятой в альянс в 1955 году, пишет американская газета New York Times. "Модель Западной Германии (ФРГ - ред.) пользуется все большей популярностью в некоторых европейских столицах как способ обеспечить реальную безопасность Украины, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию", - пишет издание. Как отмечается в статье, в случае с Украиной многое будет зависеть от линии соприкосновения по итогам ожидаемого наступления Киева, а также от того, приведет ли оно к продолжительному прекращению огня, относительно стабильным границам и даже мирным переговорам. "После Второй мировой войны рассматривались различные варианты того, что делать с оккупированной и разделенной Германией, как и сейчас с Украиной", - продолжает New York Times. Издание отмечает, что немногие на Западе хотят бесконечной войны, уже сейчас опасаясь уменьшения народной поддержки относительно безграничного финансирования, а также нехватки производства танков, средств ПВО и боеприпасов, в которых нуждается Украина. По мнению экспертов, которых цитирует издание, ФРГ является примером вступления в НАТО страны со "значительными и нерешенными территориальными проблемами". При этом они отмечают, что случай с Украиной, конечно, отличается, так как Западная Германия на момент вступления в альянс не находилась в состоянии войны с ГДР и обе территории были признаны отдельными государствами в 1949 году. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873702969.html

https://ria.ru/20230522/sovet-1873413332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр, евросоюз