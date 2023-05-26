https://ria.ru/20230526/nato-1874268950.html

СМИ: НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера

СМИ: НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера

НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера, но не предложит пока ускоренного членства, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:39

2023-05-26T10:39

2023-05-26T11:03

украина

нато

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера, но не предложит пока ускоренного членства, сообщает издание Euractiv."Члены НАТО намерены предложить Украине продвинутый формат отношений, чтобы показать политическую поддержку стране и ее заявке на членство, в то же время конкретные планы по вступлению остаются далекой перспективой", - сообщает издание.При этом ряд воинственно настроенных стран Восточной Европы полагают, что нужно дать понять, что "Украина станет членом НАТО" после завершения конфликта, и призывают разработать конкретный план по вступлению. В то же время дипломаты из стран НАТО признают, что для Киева нет возможности ускоренного присоединения к альянсу.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

https://ria.ru/20230524/nato-1873802575.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, нато, в мире, ситуация в днр и лнр