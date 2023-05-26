https://ria.ru/20230526/moshenniki-1874258355.html

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 26.05.2023

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники стали проводить атаки на целые семьи в России, пытаясь их убедить под разными предлогами перевести свои средства на счета злоумышленников, сообщила... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:48

2023-05-26T09:48

2023-05-26T09:48

общество

россия

втб

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мошенники стали проводить атаки на целые семьи в России, пытаясь их убедить под разными предлогами перевести свои средства на счета злоумышленников, сообщила пресс-служба ВТБ. Как пояснили в банке, мошенник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником банка или сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками и необходимо срочно предпринять меры по их спасению. В случае отказа "сотрудник" переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. "Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы - это могут быть родители, супруг (супруга) или дети. Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот предпринял меры для "спасения" своих или семейных средств от кражи", - рассказали в ВТБ. Мошенники используют для обмана уже распространенные темы – оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на "безопасный" счет и другие, добавили в пресс-службе. Если раньше мошенники звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников, отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. "В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой – весь семейный бюджет", - добавил он.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, втб