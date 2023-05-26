https://ria.ru/20230526/mirotvortsy-1874241433.html
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году - РИА Новости, 26.05.2023
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году
Российским миротворцам следовало бы остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, уход в 2003 году был ошибкой, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:19
2023-05-26T06:19
2023-05-26T09:40
россия
милорад додик
босния и герцеговина
республика сербская
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским миротворцам следовало бы остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, уход в 2003 году был ошибкой, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик. 14 июня 2023 года исполнится 20 лет с тех пор, как Россия вывела свой миротворческий контингент из Боснии и Герцеговины. "До тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне. Что касается нас, сербы, безусловно, хотели бы, чтобы российская сторона присутствовала", - сказал Додик. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, милорад додик, босния и герцеговина, республика сербская, в мире
Россия, Милорад Додик, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, В мире
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году
Глава Республики Сербской Додик: Россия зря вывела миротворцев из Боснии и Герцеговины
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским миротворцам следовало бы остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, уход в 2003 году был ошибкой, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.
14 июня 2023 года исполнится 20 лет с тех пор, как Россия
вывела свой миротворческий контингент из Боснии и Герцеговины.
"До тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне. Что касается нас, сербы, безусловно, хотели бы, чтобы российская сторона присутствовала", - сказал Додик.
Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине