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В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году - РИА Новости, 26.05.2023
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06:19 26.05.2023 (обновлено: 09:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/mirotvortsy-1874241433.html
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году - РИА Новости, 26.05.2023
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году
Российским миротворцам следовало бы остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, уход в 2003 году был ошибкой, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:19
2023-05-26T09:40
россия
милорад додик
босния и герцеговина
республика сербская
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским миротворцам следовало бы остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, уход в 2003 году был ошибкой, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик. 14 июня 2023 года исполнится 20 лет с тех пор, как Россия вывела свой миротворческий контингент из Боснии и Герцеговины. "До тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне. Что касается нас, сербы, безусловно, хотели бы, чтобы российская сторона присутствовала", - сказал Додик. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия
босния и герцеговина
республика сербская
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россия, милорад додик, босния и герцеговина, республика сербская, в мире
Россия, Милорад Додик, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, В мире
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году

Глава Республики Сербской Додик: Россия зря вывела миротворцев из Боснии и Герцеговины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским миротворцам следовало бы остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, уход в 2003 году был ошибкой, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.
14 июня 2023 года исполнится 20 лет с тех пор, как Россия вывела свой миротворческий контингент из Боснии и Герцеговины.
"До тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне. Что касается нас, сербы, безусловно, хотели бы, чтобы российская сторона присутствовала", - сказал Додик.
Читайте полный текст интервью >>>
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине
04:36
 
РоссияМилорад ДодикБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяВ мире
 
 
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