https://ria.ru/20230526/migranty-1874357193.html

МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами

МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами - РИА Новости, 26.05.2023

МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:45

2023-05-26T14:45

2023-05-26T14:45

владимир колокольцев

рамазон рахимзода

таджикистан

москва

комсомольск-на-амуре

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних инцидентов с мигрантами, произошедших в Комсомольске-на-Амуре и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского правоохранительного ведомства. "Рахимзода направил срочную телеграмму Колокольцеву с просьбой оказать содействие в рассмотрении инцидентов, произошедших в Хабаровском крае Дальнего Востока и в Москве", - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет об инциденте с таджикскими студентами Государственного университета в Комсомольске-на-Амуре и рейде правоохранителей для проверки мигрантов в Котельниках на окраине Москвы. "Просим оказать содействие объективному рассмотрению этих событий и взять их под личный контроль", - говорится в телеграмме. Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации с предположительно избиением таджикских студентов в Комсомольске-на-Амуре.

https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html

таджикистан

москва

комсомольск-на-амуре

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владимир колокольцев, рамазон рахимзода, таджикистан, москва, комсомольск-на-амуре, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия