https://ria.ru/20230526/migranty-1874357193.html
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами - РИА Новости, 26.05.2023
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами
Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:45
2023-05-26T14:45
2023-05-26T14:45
владимир колокольцев
рамазон рахимзода
таджикистан
москва
комсомольск-на-амуре
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_8dfec7d15a02b02fc20e08f39a8db77e.jpg
ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних инцидентов с мигрантами, произошедших в Комсомольске-на-Амуре и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского правоохранительного ведомства. "Рахимзода направил срочную телеграмму Колокольцеву с просьбой оказать содействие в рассмотрении инцидентов, произошедших в Хабаровском крае Дальнего Востока и в Москве", - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет об инциденте с таджикскими студентами Государственного университета в Комсомольске-на-Амуре и рейде правоохранителей для проверки мигрантов в Котельниках на окраине Москвы. "Просим оказать содействие объективному рассмотрению этих событий и взять их под личный контроль", - говорится в телеграмме. Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации с предположительно избиением таджикских студентов в Комсомольске-на-Амуре.
https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html
таджикистан
москва
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_cc4c84ed8fda40fe890498b950275b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колокольцев, рамазон рахимзода, таджикистан, москва, комсомольск-на-амуре, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Владимир Колокольцев, Рамазон Рахимзода, Таджикистан, Москва, Комсомольск-на-Амуре, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по расследованию инцидентов с мигрантами