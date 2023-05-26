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МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами - РИА Новости, 26.05.2023
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14:45 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/migranty-1874357193.html
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами - РИА Новости, 26.05.2023
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами
Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:45
2023-05-26T14:45
владимир колокольцев
рамазон рахимзода
таджикистан
москва
комсомольск-на-амуре
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних инцидентов с мигрантами, произошедших в Комсомольске-на-Амуре и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского правоохранительного ведомства. "Рахимзода направил срочную телеграмму Колокольцеву с просьбой оказать содействие в рассмотрении инцидентов, произошедших в Хабаровском крае Дальнего Востока и в Москве", - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет об инциденте с таджикскими студентами Государственного университета в Комсомольске-на-Амуре и рейде правоохранителей для проверки мигрантов в Котельниках на окраине Москвы. "Просим оказать содействие объективному рассмотрению этих событий и взять их под личный контроль", - говорится в телеграмме. Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации с предположительно избиением таджикских студентов в Комсомольске-на-Амуре.
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таджикистан
москва
комсомольск-на-амуре
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владимир колокольцев, рамазон рахимзода, таджикистан, москва, комсомольск-на-амуре, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Владимир Колокольцев, Рамазон Рахимзода, Таджикистан, Москва, Комсомольск-на-Амуре, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по инцидентам с мигрантами

МВД Таджикистана обратилось к Колокольцеву по расследованию инцидентов с мигрантами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование последних инцидентов с мигрантами, произошедших в Комсомольске-на-Амуре и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского правоохранительного ведомства.
«
"Рахимзода направил срочную телеграмму Колокольцеву с просьбой оказать содействие в рассмотрении инцидентов, произошедших в Хабаровском крае Дальнего Востока и в Москве", - сказал собеседник агентства.
В частности, речь идет об инциденте с таджикскими студентами Государственного университета в Комсомольске-на-Амуре и рейде правоохранителей для проверки мигрантов в Котельниках на окраине Москвы.
"Просим оказать содействие объективному рассмотрению этих событий и взять их под личный контроль", - говорится в телеграмме.
Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации с предположительно избиением таджикских студентов в Комсомольске-на-Амуре.
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Владимир КолокольцевРамазон РахимзодаТаджикистанМоскваКомсомольск-на-АмуреМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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