https://ria.ru/20230526/medvedev-1874235366.html

Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска

Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска - РИА Новости, 26.05.2023

Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте американского бизнесмена Илона Маска подумал бы над началом кампании по изменению конституции... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T03:10

2023-05-26T03:10

2023-05-26T03:10

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте американского бизнесмена Илона Маска подумал бы над началом кампании по изменению конституции США для получения возможности участвовать в президентских выборах. В беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам Медведев заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". На просьбу оценить возможность выдвижения Маска в президенты США Медведев отметил, что для этого потребуется изменение конституции США. "Он не может, у него "ненатуральное происхождение". Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию", - сказал Медведев. Согласно информации из открытых источников, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск родился 28 июня 1971 года в столице ЮАР - Претории. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230526/neuralink-1874232688.html

https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html

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