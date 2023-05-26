Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874235366.html
Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска
Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте американского бизнесмена Илона Маска подумал бы над началом кампании по изменению конституции... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:10
2023-05-26T03:10
в мире
сша
россия
вьетнам
дмитрий медведев
илон маск
джо байден
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647002_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_4ad7805128a39481807be26beba9df13.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте американского бизнесмена Илона Маска подумал бы над началом кампании по изменению конституции США для получения возможности участвовать в президентских выборах. В беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам Медведев заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". На просьбу оценить возможность выдвижения Маска в президенты США Медведев отметил, что для этого потребуется изменение конституции США. "Он не может, у него "ненатуральное происхождение". Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию", - сказал Медведев. Согласно информации из открытых источников, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск родился 28 июня 1971 года в столице ЮАР - Претории. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230526/neuralink-1874232688.html
https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html
сша
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647002_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_097de5b3003edb046d317a1fccb6d784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вьетнам, дмитрий медведев, илон маск, джо байден, spacex, tesla motors
В мире, США, Россия, Вьетнам, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Джо Байден, SpaceX, Tesla motors
Медведев рассказал, что бы сделал на месте Маска

Медведев сообщил, что на месте Маска подумал бы над изменением американской конституции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте американского бизнесмена Илона Маска подумал бы над началом кампании по изменению конституции США для получения возможности участвовать в президентских выборах.
В беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам Медведев заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". На просьбу оценить возможность выдвижения Маска в президенты США Медведев отметил, что для этого потребуется изменение конституции США.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях
01:56
"Он не может, у него "ненатуральное происхождение". Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию", - сказал Медведев.
Согласно информации из открытых источников, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск родился 28 июня 1971 года в столице ЮАР - Претории.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США
03:08
 
В миреСШАРоссияВьетнамДмитрий МедведевИлон МаскДжо БайденSpaceXTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала