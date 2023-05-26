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В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов - РИА Новости, 26.05.2023
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11:12 26.05.2023 (обновлено: 11:30 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/leopardy-1874281089.html
В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов
В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов - РИА Новости, 26.05.2023
В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов
Самца и самку редкого дальневосточного леопарда переселили на территорию Уссурийского заповедника из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, это РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:12
2023-05-26T11:30
приморский край
китай
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Самца и самку редкого дальневосточного леопарда переселили на территорию Уссурийского заповедника из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, это первый в мире опыт транслокации таких хищников. "Проект реинтродукции дальневосточного леопарда успешно стартовал в Приморском крае. В Уссурийском заповеднике состоялся выпуск двух первых диких леопардов: самец и самка переселены из национального парка "Земля леопарда"... "Адам и Ева" Уссурийского заповедника – молодые самка и самец в возрасте около двух лет. Хищница зарегистрирована в базе данных "Земли леопарда" под номером Leo 284F, самец – Leo 270M", - говорится в сообщении на сайте нацпарка. Уточняется, что спящих хищников поочередно оставляли в специальном вольере, который леопарды в дальнейшем покидали сами. Следить за ними будут с помощью спутниковых ошейников. Это первый в мире опыт транслокации дальневосточных леопардов, рассказали РИА Новости в нацпарке. По информации с сайта "Земли леопарда", в скором времени в заповедник планируется выпустить молодого леопарда, спасенного от гибели в июле 2022 года, а общее число переселенных из нацпарка взрослых хищников составит не менее шести. Цель в долгосрочной перспективе – создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях. "Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморья, но со временем численность значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей... Увеличение дикой популяции позволило реализовать данный проект, также он будет стимулировать естественное расселение леопардов, уже сейчас самостоятельно занимающих все новые участки, в том числе у границ Уссурийского заповедника", - приводится в сообщении заявление директора нацпарка Виктора Бардюка.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html
https://ria.ru/20230125/leopard-1847327455.html
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приморский край, китай, россия, общество
Приморский край, Китай, Россия, Общество
В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов

Двух дальневосточных леопардов привезли в Уссурийский заповедник из парка "Земля леопарда"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Самца и самку редкого дальневосточного леопарда переселили на территорию Уссурийского заповедника из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, это первый в мире опыт транслокации таких хищников.
"Проект реинтродукции дальневосточного леопарда успешно стартовал в Приморском крае. В Уссурийском заповеднике состоялся выпуск двух первых диких леопардов: самец и самка переселены из национального парка "Земля леопарда"... "Адам и Ева" Уссурийского заповедника – молодые самка и самец в возрасте около двух лет. Хищница зарегистрирована в базе данных "Земли леопарда" под номером Leo 284F, самец – Leo 270M", - говорится в сообщении на сайте нацпарка.
Уточняется, что спящих хищников поочередно оставляли в специальном вольере, который леопарды в дальнейшем покидали сами. Следить за ними будут с помощью спутниковых ошейников. Это первый в мире опыт транслокации дальневосточных леопардов, рассказали РИА Новости в нацпарке.
По информации с сайта "Земли леопарда", в скором времени в заповедник планируется выпустить молодого леопарда, спасенного от гибели в июле 2022 года, а общее число переселенных из нацпарка взрослых хищников составит не менее шести. Цель в долгосрочной перспективе – создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.
Национальный парк «Земля леопарда» - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
В парке "Земля леопарда" заметили новых краснокнижных хищников
15 февраля, 04:55
"Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморья, но со временем численность значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей... Увеличение дикой популяции позволило реализовать данный проект, также он будет стимулировать естественное расселение леопардов, уже сейчас самостоятельно занимающих все новые участки, в том числе у границ Уссурийского заповедника", - приводится в сообщении заявление директора нацпарка Виктора Бардюка.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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25 января, 14:21
 
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