https://ria.ru/20230526/leopardy-1874281089.html

В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов

В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов - РИА Новости, 26.05.2023

В Приморье провели первую в мире транслокацию дальневосточных леопардов

Самца и самку редкого дальневосточного леопарда переселили на территорию Уссурийского заповедника из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, это РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:12

2023-05-26T11:12

2023-05-26T11:30

приморский край

китай

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Самца и самку редкого дальневосточного леопарда переселили на территорию Уссурийского заповедника из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, это первый в мире опыт транслокации таких хищников. "Проект реинтродукции дальневосточного леопарда успешно стартовал в Приморском крае. В Уссурийском заповеднике состоялся выпуск двух первых диких леопардов: самец и самка переселены из национального парка "Земля леопарда"... "Адам и Ева" Уссурийского заповедника – молодые самка и самец в возрасте около двух лет. Хищница зарегистрирована в базе данных "Земли леопарда" под номером Leo 284F, самец – Leo 270M", - говорится в сообщении на сайте нацпарка. Уточняется, что спящих хищников поочередно оставляли в специальном вольере, который леопарды в дальнейшем покидали сами. Следить за ними будут с помощью спутниковых ошейников. Это первый в мире опыт транслокации дальневосточных леопардов, рассказали РИА Новости в нацпарке. По информации с сайта "Земли леопарда", в скором времени в заповедник планируется выпустить молодого леопарда, спасенного от гибели в июле 2022 года, а общее число переселенных из нацпарка взрослых хищников составит не менее шести. Цель в долгосрочной перспективе – создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях. "Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморья, но со временем численность значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей... Увеличение дикой популяции позволило реализовать данный проект, также он будет стимулировать естественное расселение леопардов, уже сейчас самостоятельно занимающих все новые участки, в том числе у границ Уссурийского заповедника", - приводится в сообщении заявление директора нацпарка Виктора Бардюка.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html

https://ria.ru/20230125/leopard-1847327455.html

приморский край

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, китай, россия, общество