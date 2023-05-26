Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой МИД Сомали - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/lavrov-1874284546.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Сомали
Лавров проводит встречу с главой МИД Сомали - РИА Новости, 26.05.2023
Лавров проводит встречу с главой МИД Сомали
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:27
2023-05-26T11:27
москва
сергей лавров
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сомали
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой, передает корреспондент РИА Новости. Абшир Омар Джама был назначен главой МИД страны в августе прошлого года. Это его первый визит в Москву в качестве министра иностранных дел.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
москва
африка
сомали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей лавров, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сомали, россия, в мире
Москва, Сергей Лавров, Африка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сомали, Россия, В мире
Лавров проводит встречу с главой МИД Сомали

Глава МИД Лавров проводит в Москве встречу с министром иностранных дел Сомали Джамой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой, передает корреспондент РИА Новости.
Абшир Омар Джама был назначен главой МИД страны в августе прошлого года. Это его первый визит в Москву в качестве министра иностранных дел.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
4 апреля, 00:05
 
МоскваСергей ЛавровАфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СомалиРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала