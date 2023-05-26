https://ria.ru/20230526/konferentsiya-1874465858.html

Конференция Startup Village 2023 собрала 9 тысяч участников из 32 стран

Конференция Startup Village 2023 собрала 9 тысяч участников из 32 стран - РИА Новости, 26.05.2023

Конференция Startup Village 2023 собрала 9 тысяч участников из 32 стран

XI технологическая конференция Startup Village "Время инноваций 2023", организованная Фондом "Сколково" и ВЭБ.РФ при поддержке Корпорации "Синергия" за два дня... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:12

2023-05-26T21:12

2023-05-26T21:12

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 26 мая – РИА новости. XI технологическая конференция Startup Village "Время инноваций 2023", организованная Фондом "Сколково" и ВЭБ.РФ при поддержке Корпорации "Синергия" за два дня работы собрала больше 9 тысяч участников из 32 стран, сообщает пресс-служба "Сколково".Онлайн-трансляцию смотрели более 2 миллионов зрителей. Инвесторам было представлено более 200 инновационных разработок из сфер строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. 159 проектов выставлялись на Startup Bazaar. Уже готовые решения, способные полностью заместить зарубежные аналоги, были презентованы председателю попечительского совета Фонда "Сколково", заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.Подводя итог встречи с представителями стартап-сообщества, где обсудили развитие и поддержку стартапов, решающих задачи по обеспечению импортозамещения и импортоопережения в стратегически важных областях, председатель Попечительского совета Фонда "Сколково", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что даст поручения устранить регуляторные недоработки и проработать инициативы, которые будут способствовать укреплению высокотехнологичного сектора российской экономики."Вы показали сегодня интересные вещи и задали правильные вопросы. Иногда требуется точечное вмешательство, чтобы снять некие препоны и подтолкнуть развитие отдельных отраслей – я и мои коллеги из “Сколково” постараемся это сделать" – сказал Медведев, слова которого приводит пресс-служба фонда.По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, молодёжь, которая двигает вперед технологии – это будущее технологического предпринимательства России."Startup Village — это, прежде всего, сама площадка, атмосфера, сообщество, сгусток энергии. Это молодые люди, которые двигают вперед технологии, меняют привычные бизнес-модели, бросают вызов обстоятельствам и двигаются к своей цели. Это, без преувеличения, будущее нашего технологического предпринимательства", - отметил Шувалов.На открытии конференции председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что Startup Village задумывалась как территория общения, место, где стартапы находят клиентов, инвесторов, профессиональных менторов, а экосистема "Сколково" приобретает новых участников."Сообщество технологических предпринимателей сильно расширилось и окрепло. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, в прошлом году многие компании показали блестящие результаты. Сколковские резиденты в 2022 году совокупно заработали 350 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в 2021 году", – сообщил он.Ставку на технологические проекты сегодня сделало и государство — развивается инновационная инфраструктура, вводятся новые инструменты поддержки.Как отметил замминистра Цифрового развития Максим Паршин на питч-сессии стартапов перед представителями индустриальных центров компетенций, вектор поддержки ИТ-проектов смещается с невозвратных форм финансирования, таких как гранты, на частные инвестиции. "Наша задача — сформировать полноценный рынок привлечения венчурного финансирования в ИТ-отрасль", — заявил он.В этом году Startup Village состоялась в рамках Московской недели предпринимательства. Как в столице внедряются современные технологии рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Постепенно фокус внимания инвесторов сместился на компании, которые обладают максимальной эффективностью. Поэтому город расширяет перечень мер поддержки стартапов. "Мы сформировали программу "Московский стартап". С ее помощью мы можем фокусировать меры поддержки на самых перспективных стартапах и технологических компаниях", – сказал он.Вкупе с государственной поддержкой и новизной идеи стартапу зачастую не хватает компетенций для масштабирования продукта. В тоже время, внушительные массивы знаний накоплены технологическими вузами, но им не хватает практической базы. Объединить два этих полюса стремится Фонд "Сколково"."На платформе RnD Market, созданной совместно с ВЭБ.РФ, которая объединяет заказчика, которому нужны технологии, и научные организации, которые готовы это делать, на 2023 год мы планируем, что будет заключено более тысячи сделок, в рамках которых заказчики заплатят вузам более 4 миллиардов рублей", - рассказал старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.Отдельно на конференции уделили внимание идеям студентов, оформленным в рамках "Платформы университетского технологического предпринимательства". Молодые предприниматели представили на питч-сессии ряд проектов в области нейросетей, беспилотных технологий, переработки отходов с помощью грибов и других. Всего в форуме приняли участие более 100 студентов.В условиях санкционного давления интерес российского бизнеса сместился в сторону стран БРИКС. Поэтому одна из главных тем текущей бизнес-повестки — определение конъюнктуры спроса на этих рынках. Зарубежные эксперты заострили внимание на том, что при выходе на новые рынки необходимо не только оценить потенциал конкретных ниш, но и изучить региональную специфику.Технологический трек конференции сфокусировался на проблемах, связанных с развитием искусственного интеллекта. По мнению экспертов уже через год главным кибератакующим станет искусственный интеллект.Внимание инвесторов всего мира сегодня приковано к проектам на стыке креатива и новейших технологий. При этом в России креативные индустрии переживают фазу бурного роста и институты развития это поддерживают."ВЭБ.РФ и Фонд “Сколково” <…> работают с реальными практичными примерами. И Startup Village как раз является идеальной площадкой для того, чтобы протестировать разработки, которые могут стать частью большой креативной экономики России" - рассказал директор социокультурных программ ВЭБ.РФ, эксперт конкурса CreativeTECH Startup Village 2023. Олег Ракитов.Победителем конкурса инновационных технологий в креативных индустриях стал красноярский бренд "умной одежды" Denkito. Команде вручили один миллион рублей на развитие проекта. Екатеринбургский стартап "БыстроТЭПы", автоматизирующий расчеты застройщиков в сфере недвижимости, получил специальный приз от Яндекса.Облака – 400 000 рублей на использование сервиса. Якутская мультипликационная студия "Тундра" стала лучшей в народном голосовании.В условиях санкционного давления интерес российского бизнеса сместился в сторону стран БРИКС. Поэтому одна из главных тем текущей бизнес-повестки — определение конъюнктуры спроса на этих рынках. Зарубежные эксперты заострили внимание на том, что при выходе на новые рынки необходимо не только оценить потенциал конкретных ниш, но и изучить региональную специфику. Министр финансов, науки, технологий и инноваций Муниципалитета Арагуаина (Бразилия) Фабиано Суза сказал: "Все хотят заботиться об экологии. И 200 млн человек населения Бразилии – не исключение. Мы нашли в России много уникальных решений, которые пригодятся нам. И потому мы хотим открыть представительство Фонда "Сколково" у себя".Технологический трек конференции сфокусировался на проблемах, связанных с развитием искусственного интеллекта. По мнению экспертов, уже через год главным кибератакующим станет искусственный интеллект. ИИ будет настолько быстро взламывать системы защиты компаний и госорганов, что бороться с ним имеющимися средствами станет невозможно. А значит, должны появиться и средства защиты, также основанные на искусственном интеллекте.Соорганизатор мероприятия, корпорация "Синергия", предложила новые форматы взаимодействия с участниками на главной сцене конференции. Она пригласила лидеров мнений творческих профессий, чтобы посмотреть на ИИ их глазами. Дизайнер Артемий Лебедев высказал предположение, что специалисты творческих профессий в ближайшем будущем превратятся в операторов нейросетей, генерирующих изображения. Чемпион Москвы и России по битбоксу Алексей LekS Власов уже встал на путь сотрудничества с нейросетями, но пока находит их недостаточно развитыми. "Я жду нейросети, которые будут работать так: я что-то делаю вживую и происходит моментальное взаимодействие. Вот это будет круто", ― сказал он. Алексей сымпровизировал на главной сцене StartupVillage вместе с искусственным интеллектом, сыграв электронный музыкальный сет.В выставке технологий беспилотной авиации ДронКонф приняли участие более 100 экспонентов. О перспективах развития отрасли и сложностях, с которыми сталкиваются производители БПЛА, рассказали представители Фонда "Сколково", министерства промышленности и торговли и компаний–разработчиков дронов."До 1 сентября должны утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем — сейчас мы на стадии проработки необходимого финансирования. В целом, смотрим с оптимизмом, думаю, что прорыв более чем возможен", - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.В рамках конференции на другой площадке — в индустриальном парке "Руднево", где создаётся Федеральный центр беспилотных авиационных систем, — прошел чемпионат по дрон-рейсингу. Мероприятие провели Корпорация "Синергия" совместно с Федерацией гонок на дронах. Победителем чемпионат стал пилот Сергей Лаврентьев."Отрасль активно развивается, и есть моменты, которые требуют оперативных решений. Это нехватка кадров, недостаточный интерес инвесторов и не всегда работающая коммуникация между производителями и клиентами. На Startup Village удалось наметить пути решения некоторых вопросов, а выставкой и чемпионатом постарались поднять популярность этой сферы среди гостей конференции", — отметил президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов.Кроме того, на Startup Village корпорация "Синергия" и Федерация спортивного программирования организовали соревнования по спортивному программированию среди студентов и школьников. Победителями стали команды Сколтеха, ВШЭ и Нижегородского университета имени Лобачевского.В Startup Village в 2023 году участвовали более 350 спикеров из 13 стран. 20 иностранных проектов из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Ирана, Индии, ОАЭ, Камеруна презентовались на Startup Bazaar. 50 менторов, среди которых директор НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова, заместитель председателя НТС, РОСТЕХ Александр Каширин, заместитель генерального директора по цифровому здравоохранению PHILIPS Дмитрий Лисогор провели 380 встреч со стартапами.

https://ria.ru/20230524/skolkovo-1873838889.html

https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html

https://ria.ru/20230523/konferentsiya-1873640122.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

сколково, фонд "сколково"