https://ria.ru/20230526/kazakhstan-1874243867.html

Казахстан исключил возможность вступления в какие-либо союзные государства

Казахстан исключил возможность вступления в какие-либо союзные государства - РИА Новости, 26.05.2023

Казахстан исключил возможность вступления в какие-либо союзные государства

Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T07:18

2023-05-26T07:18

2023-05-26T09:35

казахстан

союзное государство

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

москва

россия

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АСТАНА, 26 мая — РИА Новости. Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в среду в Москве принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума. Глава государства тогда заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии."Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", — написал Желдибай в социальных сетях.По его словам, действительно, сегодня два участника ЕАЭС — Россия и Белоруссия — демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. "Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели", — пояснил он.Желдибай уточнил, что "ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку"."Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Как подчеркнул президент, экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС", — добавил пресс-секретарь.В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2023 году Россия председательствует в органах союза.

https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874240964.html

https://ria.ru/20230525/eaes-1874131617.html

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казахстан, союзное государство, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, москва, россия