https://ria.ru/20230526/karty-1874282094.html

Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским

Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским - РИА Новости, 26.05.2023

Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:17

2023-05-26T11:17

2023-05-26T11:17

василий пискарев

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общество

госдума рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего законопроекта. "Ко второму чтению (соответствующего законопроекта) будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", - написал он в своем телеграм-канале. В законопроекте речь идет о картах, отрицающих принадлежность России тех или иных территорий, пояснил он. "Ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ", - также написал депутат. Он отметил, что принятые в четверг во втором и третьем чтении поправки в КоАП в целом регулируют ответственность за распространение экстремистских материалов. "Существовал пробел в законодательстве: ответственность наступала лишь за материалы, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов, и не распространялась на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральным законом. Теперь этот пробел устранен", - рассказал он. Кроме того, Пискарев заявил, что в случае принятия законопроекта о признании карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами, за их умышленное распространение будет наступать ответственность в соответствии с принятой нормой КоАП. Ранее в четверг ГД приняла закон, по которому в статью 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") о штрафах либо аресте до 15 суток, добавляются материалы из пункта 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе, добавляющий в списки экстремистских труды руководителей НСДАП и их выступления. Изначально в пакете с ним шел проект о наказании за карты, оспаривающие территориальную целостность, но в итоге он принят не был.

https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html

https://ria.ru/20210416/google-1728612208.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий пискарев, россия, общество, госдума рф