https://ria.ru/20230526/karty-1874282094.html
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским - РИА Новости, 26.05.2023
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским
Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:17
2023-05-26T11:17
2023-05-26T11:17
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего законопроекта. "Ко второму чтению (соответствующего законопроекта) будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", - написал он в своем телеграм-канале. В законопроекте речь идет о картах, отрицающих принадлежность России тех или иных территорий, пояснил он. "Ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ", - также написал депутат. Он отметил, что принятые в четверг во втором и третьем чтении поправки в КоАП в целом регулируют ответственность за распространение экстремистских материалов. "Существовал пробел в законодательстве: ответственность наступала лишь за материалы, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов, и не распространялась на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральным законом. Теперь этот пробел устранен", - рассказал он. Кроме того, Пискарев заявил, что в случае принятия законопроекта о признании карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами, за их умышленное распространение будет наступать ответственность в соответствии с принятой нормой КоАП. Ранее в четверг ГД приняла закон, по которому в статью 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") о штрафах либо аресте до 15 суток, добавляются материалы из пункта 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе, добавляющий в списки экстремистских труды руководителей НСДАП и их выступления. Изначально в пакете с ним шел проект о наказании за карты, оспаривающие территориальную целостность, но в итоге он принят не был.
https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий пискарев, россия, общество, госдума рф
Василий Пискарев, Россия, Общество, Госдума РФ
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским
Пискарев: карты, отрицающие принадлежность России территорий, признают экстремистскими
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего законопроекта.
"Ко второму чтению (соответствующего законопроекта) будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", - написал он в своем телеграм-канале.
В законопроекте речь идет о картах, отрицающих принадлежность России тех или иных территорий, пояснил он.
"Ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ", - также написал депутат.
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Он отметил, что принятые в четверг во втором и третьем чтении поправки в КоАП в целом регулируют ответственность за распространение экстремистских материалов.
"Существовал пробел в законодательстве: ответственность наступала лишь за материалы, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов, и не распространялась на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральным законом. Теперь этот пробел устранен", - рассказал он.
Кроме того, Пискарев заявил, что в случае принятия законопроекта о признании карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами, за их умышленное распространение будет наступать ответственность в соответствии с принятой нормой КоАП.
Ранее в четверг ГД
приняла закон, по которому в статью 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") о штрафах либо аресте до 15 суток, добавляются материалы из пункта 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе, добавляющий в списки экстремистских труды руководителей НСДАП и их выступления. Изначально в пакете с ним шел проект о наказании за карты, оспаривающие территориальную целостность, но в итоге он принят не был.
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