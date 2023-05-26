Рейтинг@Mail.ru
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/karty-1874282094.html
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским - РИА Новости, 26.05.2023
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским
Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:17
2023-05-26T11:17
василий пискарев
россия
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего законопроекта. "Ко второму чтению (соответствующего законопроекта) будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", - написал он в своем телеграм-канале. В законопроекте речь идет о картах, отрицающих принадлежность России тех или иных территорий, пояснил он. "Ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ", - также написал депутат. Он отметил, что принятые в четверг во втором и третьем чтении поправки в КоАП в целом регулируют ответственность за распространение экстремистских материалов. "Существовал пробел в законодательстве: ответственность наступала лишь за материалы, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов, и не распространялась на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральным законом. Теперь этот пробел устранен", - рассказал он. Кроме того, Пискарев заявил, что в случае принятия законопроекта о признании карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами, за их умышленное распространение будет наступать ответственность в соответствии с принятой нормой КоАП. Ранее в четверг ГД приняла закон, по которому в статью 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") о штрафах либо аресте до 15 суток, добавляются материалы из пункта 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе, добавляющий в списки экстремистских труды руководителей НСДАП и их выступления. Изначально в пакете с ним шел проект о наказании за карты, оспаривающие территориальную целостность, но в итоге он принят не был.
https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html
https://ria.ru/20210416/google-1728612208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий пискарев, россия, общество, госдума рф
Василий Пискарев, Россия, Общество, Госдума РФ
Пискарев объяснил, какие карты России могут причислить к экстремистским

Пискарев: карты, отрицающие принадлежность России территорий, признают экстремистскими

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, какие географические карты причислят к экстремистским в случае принятия соответствующего законопроекта.
"Ко второму чтению (соответствующего законопроекта) будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", - написал он в своем телеграм-канале.
В законопроекте речь идет о картах, отрицающих принадлежность России тех или иных территорий, пояснил он.
"Ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ", - также написал депутат.
Девушка во время инструктажа перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами
25 мая, 17:25
Он отметил, что принятые в четверг во втором и третьем чтении поправки в КоАП в целом регулируют ответственность за распространение экстремистских материалов.
"Существовал пробел в законодательстве: ответственность наступала лишь за материалы, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов, и не распространялась на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральным законом. Теперь этот пробел устранен", - рассказал он.
Кроме того, Пискарев заявил, что в случае принятия законопроекта о признании карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами, за их умышленное распространение будет наступать ответственность в соответствии с принятой нормой КоАП.
Ранее в четверг ГД приняла закон, по которому в статью 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") о штрафах либо аресте до 15 суток, добавляются материалы из пункта 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе, добавляющий в списки экстремистских труды руководителей НСДАП и их выступления. Изначально в пакете с ним шел проект о наказании за карты, оспаривающие территориальную целостность, но в итоге он принят не был.
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
В Госдуме настаивают, чтобы Крым на Google-картах обозначался российским
16 апреля 2021, 16:30
 
Василий ПискаревРоссияОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала