https://ria.ru/20230526/innopolis-1874251485.html
в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты
в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты - РИА Новости, 26.05.2023
в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты
Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане одобрил десять новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:56
2023-05-26T08:56
2023-05-26T08:56
экономика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
роман шайхутдинов
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КАЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане одобрил десять новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики. "Состоялось первое в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис". Провел заседание раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов. Были рассмотрены и одобрены 10 новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. При реализации новых проектов будет создано 784 новых рабочих места. Статус резидента ОЭЗ получили шесть компаний. Они планируют создать на территории "Иннополиса" производство литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла по технологии крупноузловой сборки, инжинирингово-производственный центр по разработке, изготовлению компонентов и интерьеров для водного, воздушного и наземного транспорта, производство светодиодных и бактерицидных светильников, центр обработки данных для коммерческих организаций, связанных с обработкой информации. Две компании рассчитывают заняться разработкой программного комплекса для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций и программного обеспечения для оперативного отслеживания ключевых показателей при производстве и дистрибуции продуктов питания. Статус партнера ОЭЗ "Иннополис" получили четыре компании. Они реализуют проекты международного центра компетенций для предприятий, заинтересованных в модернизации производства через внедрение робототехники, создания отечественной линейки видеокамер со встроенным процессингом, высокоточного механизма распознавания лиц, цифровых решений для управления строительным процессом. Как отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, в последние годы ОЭЗ "Иннополис" держит курс на диверсификацию деятельности, расширяя круг направлений, в которых могут развиваться компании-резиденты. "Мы рады видеть в ОЭЗ "Иннополис" новые и абсолютно разные компании, в том числе и с производственным профилем деятельности… Что немаловажно, все эти компании представляют проекты, способствующие развитию технологического суверенитета России", - сказал он. Сегодня в составе ОЭЗ "Иннополис" работают 338 компаний (без учета новых резидентов) – 125 резидентов, 55 партнеров и 158 стартапов, которые за все время инвестировали в свои проекты более 90 миллиардов рублей. По итогам 2022 года объем выручки всех компаний ОЭЗ "Иннополис" составил 58,9 миллиарда рублей, количество созданных рабочих мест - более 7,3 тысячи.
https://ria.ru/20221125/trudoustroystvo-1834257861.html
https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, роман шайхутдинов
Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Роман Шайхутдинов
в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты
в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты на три миллиарда рублей
КАЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане одобрил десять новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
"Состоялось первое в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис". Провел заседание раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов
. Были рассмотрены и одобрены 10 новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов
При реализации новых проектов будет создано 784 новых рабочих места.
Статус резидента ОЭЗ получили шесть компаний. Они планируют создать на территории "Иннополиса" производство литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла по технологии крупноузловой сборки, инжинирингово-производственный центр по разработке, изготовлению компонентов и интерьеров для водного, воздушного и наземного транспорта, производство светодиодных и бактерицидных светильников, центр обработки данных для коммерческих организаций, связанных с обработкой информации. Две компании рассчитывают заняться разработкой программного комплекса для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций и программного обеспечения для оперативного отслеживания ключевых показателей при производстве и дистрибуции продуктов питания.
Статус партнера ОЭЗ "Иннополис" получили четыре компании. Они реализуют проекты международного центра компетенций для предприятий, заинтересованных в модернизации производства через внедрение робототехники, создания отечественной линейки видеокамер со встроенным процессингом, высокоточного механизма распознавания лиц, цифровых решений для управления строительным процессом.
Как отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов
, в последние годы ОЭЗ "Иннополис" держит курс на диверсификацию деятельности, расширяя круг направлений, в которых могут развиваться компании-резиденты. "Мы рады видеть в ОЭЗ "Иннополис" новые и абсолютно разные компании, в том числе и с производственным профилем деятельности… Что немаловажно, все эти компании представляют проекты, способствующие развитию технологического суверенитета России", - сказал он.
Сегодня в составе ОЭЗ "Иннополис" работают 338 компаний (без учета новых резидентов) – 125 резидентов, 55 партнеров и 158 стартапов, которые за все время инвестировали в свои проекты более 90 миллиардов рублей. По итогам 2022 года объем выручки всех компаний ОЭЗ "Иннополис" составил 58,9 миллиарда рублей, количество созданных рабочих мест - более 7,3 тысячи.
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки