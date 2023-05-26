https://ria.ru/20230526/innopolis-1874251485.html

в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты

в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты - РИА Новости, 26.05.2023

в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты

Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане одобрил десять новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:56

2023-05-26T08:56

2023-05-26T08:56

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

роман шайхутдинов

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КАЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане одобрил десять новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики. "Состоялось первое в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис". Провел заседание раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов. Были рассмотрены и одобрены 10 новых проектов промышленных и ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. При реализации новых проектов будет создано 784 новых рабочих места. Статус резидента ОЭЗ получили шесть компаний. Они планируют создать на территории "Иннополиса" производство литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла по технологии крупноузловой сборки, инжинирингово-производственный центр по разработке, изготовлению компонентов и интерьеров для водного, воздушного и наземного транспорта, производство светодиодных и бактерицидных светильников, центр обработки данных для коммерческих организаций, связанных с обработкой информации. Две компании рассчитывают заняться разработкой программного комплекса для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций и программного обеспечения для оперативного отслеживания ключевых показателей при производстве и дистрибуции продуктов питания. Статус партнера ОЭЗ "Иннополис" получили четыре компании. Они реализуют проекты международного центра компетенций для предприятий, заинтересованных в модернизации производства через внедрение робототехники, создания отечественной линейки видеокамер со встроенным процессингом, высокоточного механизма распознавания лиц, цифровых решений для управления строительным процессом. Как отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, в последние годы ОЭЗ "Иннополис" держит курс на диверсификацию деятельности, расширяя круг направлений, в которых могут развиваться компании-резиденты. "Мы рады видеть в ОЭЗ "Иннополис" новые и абсолютно разные компании, в том числе и с производственным профилем деятельности… Что немаловажно, все эти компании представляют проекты, способствующие развитию технологического суверенитета России", - сказал он. Сегодня в составе ОЭЗ "Иннополис" работают 338 компаний (без учета новых резидентов) – 125 резидентов, 55 партнеров и 158 стартапов, которые за все время инвестировали в свои проекты более 90 миллиардов рублей. По итогам 2022 года объем выручки всех компаний ОЭЗ "Иннополис" составил 58,9 миллиарда рублей, количество созданных рабочих мест - более 7,3 тысячи.

https://ria.ru/20221125/trudoustroystvo-1834257861.html

https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html

республика татарстан (татарстан)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, роман шайхутдинов