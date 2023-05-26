Рейтинг@Mail.ru
Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/genotsid-1874474163.html
Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР
Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР - РИА Новости, 26.05.2023
Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, возможно, пора признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом не только со стороны... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:08
2023-05-26T23:08
в мире
россия
ссср
германия
константин косачев
евросоюз
совет федерации рф
вторая мировая война (1939-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, возможно, пора признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом не только со стороны немцев, но всего прошлого "Евросоюза" против народов СССР. "Вслед за Германией, Францией и Европарламентом теперь и Британия решила "поправить" историю и признала украинскую теорию "голодомора" геноцидом против украинского народа", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его мнению, "пора уже ответить на этот лицемерный "парад геноцидов", у которого одна единственная подоплека: вопреки исторической справедливости развернуть войну против России и на историческом поле: нас больше, мы сильнее, поэтому мы навяжем любую ересь в качестве единственно верного учения". А заодно и сэкономить: ведь писать резолюции гораздо дешевле и пафоснее, чем давать еще больше денег бездонной киевской "бочке", отметил он. Однако, когда про геноциды с пафосом говорят самые главные и жестокие колониальные державы, а также "авторы Освенцима и Холокоста - это уже запредельный цинизм", считает законодатель. Конец этому цинизму не положить, если не объединить усилия мирового большинства, полагает он. "Возможно, пора и нам признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом. Причем не только со стороны немцев, но всего прошлого "Евросоюза" против народов СССР. Особенно когда украинцы выставят счет своим нынешним кумирам. По крайней мере те, кто не считают себя наследниками коллаборантов", - написал Косачев. Он отметил, что пора начинать подсчеты цены преступлений Запада против человечества. "Зря вы это затеяли, считая, что затевать разговоры про геноциды тем, кто миллионами истреблял "нецивилизованные" народы, - умная идея. Вы тут ругались, что ваша русофобия толкает Россию в объятия Китая. Скажу вам, есть вещи пострашнее для вас: вы толкаете Россию в объятия мирового большинства и исторической справедливости", - отметил политик. По словам законодателя, если мир начнет выставлять счета за преступления, "что-то подсказывает, что дефолт США будет мелкой неприятностью на этом фоне".
https://ria.ru/20230523/genotsid-1873626630.html
https://ria.ru/20221215/golodomor-1838992669.html
https://ria.ru/20230401/frantsiya-1862334390.html
россия
ссср
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f5a62b15a645242d00b10631389f7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, германия, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, СССР, Германия, Константин Косачев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Вторая мировая война (1939-1945)
Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР

Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом Европы против народов СССР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, возможно, пора признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом не только со стороны немцев, но всего прошлого "Евросоюза" против народов СССР.
"Вслед за Германией, Францией и Европарламентом теперь и Британия решила "поправить" историю и признала украинскую теорию "голодомора" геноцидом против украинского народа", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Госдуме предложили признать работорговлю западных стран геноцидом
23 мая, 14:53
По его мнению, "пора уже ответить на этот лицемерный "парад геноцидов", у которого одна единственная подоплека: вопреки исторической справедливости развернуть войну против России и на историческом поле: нас больше, мы сильнее, поэтому мы навяжем любую ересь в качестве единственно верного учения". А заодно и сэкономить: ведь писать резолюции гораздо дешевле и пафоснее, чем давать еще больше денег бездонной киевской "бочке", отметил он.
Однако, когда про геноциды с пафосом говорят самые главные и жестокие колониальные державы, а также "авторы Освенцима и Холокоста - это уже запредельный цинизм", считает законодатель. Конец этому цинизму не положить, если не объединить усилия мирового большинства, полагает он.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"
15 декабря 2022, 19:01
"Возможно, пора и нам признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом. Причем не только со стороны немцев, но всего прошлого "Евросоюза" против народов СССР. Особенно когда украинцы выставят счет своим нынешним кумирам. По крайней мере те, кто не считают себя наследниками коллаборантов", - написал Косачев.
Он отметил, что пора начинать подсчеты цены преступлений Запада против человечества. "Зря вы это затеяли, считая, что затевать разговоры про геноциды тем, кто миллионами истреблял "нецивилизованные" народы, - умная идея. Вы тут ругались, что ваша русофобия толкает Россию в объятия Китая. Скажу вам, есть вещи пострашнее для вас: вы толкаете Россию в объятия мирового большинства и исторической справедливости", - отметил политик.
По словам законодателя, если мир начнет выставлять счета за преступления, "что-то подсказывает, что дефолт США будет мелкой неприятностью на этом фоне".
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе"
1 апреля, 11:59
 
В миреРоссияСССРГерманияКонстантин КосачевЕвросоюзСовет Федерации РФВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала