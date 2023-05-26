https://ria.ru/20230526/genotsid-1874474163.html

Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР

Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР - РИА Новости, 26.05.2023

Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом народов СССР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, возможно, пора признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом не только со стороны... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T23:08

2023-05-26T23:08

2023-05-26T23:08

в мире

россия

ссср

германия

константин косачев

евросоюз

совет федерации рф

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, возможно, пора признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом не только со стороны немцев, но всего прошлого "Евросоюза" против народов СССР. "Вслед за Германией, Францией и Европарламентом теперь и Британия решила "поправить" историю и признала украинскую теорию "голодомора" геноцидом против украинского народа", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его мнению, "пора уже ответить на этот лицемерный "парад геноцидов", у которого одна единственная подоплека: вопреки исторической справедливости развернуть войну против России и на историческом поле: нас больше, мы сильнее, поэтому мы навяжем любую ересь в качестве единственно верного учения". А заодно и сэкономить: ведь писать резолюции гораздо дешевле и пафоснее, чем давать еще больше денег бездонной киевской "бочке", отметил он. Однако, когда про геноциды с пафосом говорят самые главные и жестокие колониальные державы, а также "авторы Освенцима и Холокоста - это уже запредельный цинизм", считает законодатель. Конец этому цинизму не положить, если не объединить усилия мирового большинства, полагает он. "Возможно, пора и нам признать события Второй мировой войны не просто агрессией, а геноцидом. Причем не только со стороны немцев, но всего прошлого "Евросоюза" против народов СССР. Особенно когда украинцы выставят счет своим нынешним кумирам. По крайней мере те, кто не считают себя наследниками коллаборантов", - написал Косачев. Он отметил, что пора начинать подсчеты цены преступлений Запада против человечества. "Зря вы это затеяли, считая, что затевать разговоры про геноциды тем, кто миллионами истреблял "нецивилизованные" народы, - умная идея. Вы тут ругались, что ваша русофобия толкает Россию в объятия Китая. Скажу вам, есть вещи пострашнее для вас: вы толкаете Россию в объятия мирового большинства и исторической справедливости", - отметил политик. По словам законодателя, если мир начнет выставлять счета за преступления, "что-то подсказывает, что дефолт США будет мелкой неприятностью на этом фоне".

https://ria.ru/20230523/genotsid-1873626630.html

https://ria.ru/20221215/golodomor-1838992669.html

https://ria.ru/20230401/frantsiya-1862334390.html

россия

ссср

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ссср, германия, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945)