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Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 26.05.2023
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07:16 26.05.2023 (обновлено: 09:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 26.05.2023
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:16
2023-05-26T09:40
республика сербская
владимир путин
милорад додик
москва
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Додик 23 мая провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. "Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты", - сказал Додик. Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях, Додик ответил: "Да, конечно". "Мы уважаем российскую сторону и будем уважать их требования", - добавил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/mirotvortsy-1874241433.html
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республика сербская, владимир путин, милорад додик, москва, россия
Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик, Москва, Россия
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях

Глава Республики Сербской Додик заявил о рассмотрении оплаты российского газа в рублях

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях.
Додик 23 мая провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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"Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты", - сказал Додик.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях, Додик ответил: "Да, конечно".
"Мы уважаем российскую сторону и будем уважать их требования", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Республика СербскаяВладимир ПутинМилорад ДодикМоскваРоссия
 
 
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