https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 26.05.2023
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:16
2023-05-26T07:16
2023-05-26T09:40
республика сербская
владимир путин
милорад додик
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Додик 23 мая провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. "Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты", - сказал Додик. Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях, Додик ответил: "Да, конечно". "Мы уважаем российскую сторону и будем уважать их требования", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>
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республика сербская, владимир путин, милорад додик, москва, россия
Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик, Москва, Россия
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях
Глава Республики Сербской Додик заявил о рассмотрении оплаты российского газа в рублях
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях.
Додик 23 мая провел в Москве
переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики.
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"Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты", - сказал Додик.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях, Додик ответил: "Да, конечно".
"Мы уважаем российскую сторону и будем уважать их требования", - добавил он.
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