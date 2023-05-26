https://ria.ru/20230526/fashizm-1874206720.html

Британские ученые винят в фашизме России Штирлица

Британские ученые винят в фашизме России Штирлица - РИА Новости, 26.05.2023

Британские ученые винят в фашизме России Штирлица

Есть нехорошая новость для обитателей райского сада, который, как известно, Запад. У него по соседству, в России, не просто ужасный режим, здесь выросло целое... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:12

специальная военная операция на украине

аналитика

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йельский университет

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Есть нехорошая новость для обитателей райского сада, который, как известно, Запад. У него по соседству, в России, не просто ужасный режим, здесь выросло целое "поколение Z", которое этот режим поддерживает — и которое, по сути, насквозь фашистское.То есть хорошо, что они там признают реальность — что в нынешней военной обстановке российское общество, и в частности молодое поколение, громадным большинством поддерживает свою армию и власть. Но при чем здесь фашизм?А на этот вопрос старается ответить как бы случайно ставшая очень модной книга под названием "Поколение Z: что в сердцах у российской фашистской молодежи". Автор — британец Иэн Гарнер, но книга его вышла в США, обсуждается во всем англоязычном мире. Причем заметно, что обсуждение это грамотно подогревается.Автор очень старается. Обнаруживает у нас подпитываемый соцсетями всеобщий культ смерти и постоянной "очистки общества". Выявляет стремление задавить другие расы — интересно, что на это сказали бы наши татары, буряты, дагестанцы, украинцы и прочие народы России. Описывает сцену, когда толпа прохожих где-то под Курском провожает солдат на фронт, и вот какой-то мужчина поднимает правую, представьте, руку, за ним это делает его маленький сын, а власть все эти штуки только поощряет… По Красной площади маршируют колонны от молодежных организаций, "страна утопает в нацистской символике". В общем, куда ни глянь, везде фашизм. Черемуха и облака у нас тоже фашистские, наверное.А если вы ему не верите, он цитирует всяких известных персонажей типа Егора Гайдара и Бориса Немцова на ту же тему. Да-да, они об этом говорили.И ведь этот человек далеко не первый сделал такое открытие. В июле прошлого года о том, что мы сплошь фашисты, рассказал на страницах британского The Economist (более русофобское издание найти трудно) еще один мыслитель, Тимоти Снайдер из Йельского университета (США). И там все гораздо глубже — глубже по времени.Дело в том, что британец Гарнер копает неглубоко — примерно лет на 25 назад, а на самом деле еще мельче, у него мы поголовными фашистами стали лет десять назад. А американец Снайдер выдает вот что: да все идет от Сталина. Но тот как-то стеснялся, плюс мешала официальная коммунистическая идеология и опыт русских, сражавшихся с нацизмом вместе с благородными западными союзниками. А вот в 1991 году тяжкие оковы пали и "темное вещество вырвалось на свободу". Особенно потому вырвалось, что либеральная элита полностью отвергла все старые советские ценности с их старыми антифашистскими традициями (вот кто, оказывается, виноват).И сегодня имеем то, что имеем: ненависть к гомосексуальности, зацикленность на традиционную семью и фанатичная вера во власть государства. Да-да, это тоже фашизм. А знаете, что такое знак Z? Это, оказывается, половина свастики.Но настоящий шедевр — это пассаж насчет "Семнадцати мгновений весны". Оказывается, это Штирлиц повернул нас всех к фашизму. А как же — "образец мужской идеальности", "высокий и красивый, с идеальными скулами, он сиял в отглаженной нацистской униформе, которая была пошита в советском Министерстве обороны".Общая картина понятна: ненавидят. И не знают, какую еще сказать гадость. А страшнее "фашиста" политических ругательств вроде бы нет. Ну примерно как дети в песочнице.Что еще из этих судорог понятно: они не представляют себе даже приблизительно, как у нас все обстоит на самом деле. Иначе бы постеснялись писать откровенный бред типа нашей ненависти к другим расам.Но что гораздо хуже — они искренне не представляют себе также, что такое фашизм. Поэтому натягивают сову на глобус, пытаясь уловить что-то внешнее, схожее с чем-то также внешним: мальчик поднял правую руку.И вот это плохо. Потому что эти обитатели Запада, видимо, искренне не понимают, что при их поддержке созрел настоящий нацизм на Украине. И не поймут. Вы же не думаете, что можно созвать какую-нибудь конференцию с трансляцией, все там прояснить и помириться. Люди так быстро мнений не меняют.Выводы для нас: нам надо изучать мировую историю, чтобы сохранить свое преимущество — знание того, что такое нацизм на самом деле. Это доведенная до крайности британская колониальная идея изначального расового превосходства одного народа над другими — с последующим установлением прямой власти этого народа над прочими. И похоже, что как раз на Западе эта штука по-прежнему цветет и пахнет. Иначе не пытались бы так бездарно ее приписать нам.

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831640710.html

https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873674184.html

https://ria.ru/20230522/seti-1873372235.html

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853379677.html

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839217756.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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аналитика, россия, сша, украина, йельский университет