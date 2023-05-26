https://ria.ru/20230526/erdogan-1874276407.html
Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос
Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023
Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберет во втором туре президентских выборов в Турции 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:00
2023-05-26T11:00
2023-05-26T11:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_47412888ea8f4a6ee9230e31256f8eb7.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберет во втором туре президентских выборов в Турции 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского фонда, который привела в пятницу газета Hürriyet. В опросе приняли участие в общей сложности более 3 тысяч человек в 26 провинциях. Опрашивались граждане Турции в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голоса и проживающие в Турции. Погрешность не указана. "Согласно прогнозам данного исследования, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов во втором туре президентских выборов. По оценкам, во втором туре произойдет смещение голосов на 1,75% в пользу Тайипа Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу от 5% голосов, отданных экс-кандидату Синану Огану в первом туре, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально", - пишет издание. Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана в первом туре, 41,2% ответили: "Потому что я доверяю и верю в него", 29,6% ответили "За стабильность", 24,8% ответили "За исполнение обещаний" и 4,4% ответили "За реакции на другие партии". "Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Кемаля Кылычдароглу в первом туре, 55,9% ответили: "За перемены" - 25,9% - "Потому что я доверяю и верю в него", 11,9% - "За его обещания и программу" и 6,3% - "В ответ на действия оппозиции". Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_408:0:3033:1969_1920x0_80_0_0_e887c66e53ade38e3863df6faee813c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос
Hürriyet: Эрдоган наберет во II туре президентских выборов в Турции 53,7 процента голосов
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости.
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберет во втором туре президентских выборов в Турции 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского фонда, который привела в пятницу газета Hürriyet
.
В опросе приняли участие в общей сложности более 3 тысяч человек в 26 провинциях. Опрашивались граждане Турции в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голоса и проживающие в Турции. Погрешность не указана.
"Согласно прогнозам данного исследования, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов во втором туре президентских выборов. По оценкам, во втором туре произойдет смещение голосов на 1,75% в пользу Тайипа Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу
от 5% голосов, отданных экс-кандидату Синану Огану в первом туре, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально", - пишет издание.
Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана в первом туре, 41,2% ответили: "Потому что я доверяю и верю в него", 29,6% ответили "За стабильность", 24,8% ответили "За исполнение обещаний" и 4,4% ответили "За реакции на другие партии".
Эрдоган заявил, что в Турции победят "компании США" в случае его проигрыша
"Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Кемаля Кылычдароглу в первом туре, 55,9% ответили: "За перемены" - 25,9% - "Потому что я доверяю и верю в него", 11,9% - "За его обещания и программу" и 6,3% - "В ответ на действия оппозиции".
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.