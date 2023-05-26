https://ria.ru/20230526/erdogan-1874276407.html

Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос

Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023

Эрдоган победит во II туре президентских выборов в Турции, показал опрос

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберет во втором туре президентских выборов в Турции 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:00

2023-05-26T11:00

2023-05-26T11:00

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберет во втором туре президентских выборов в Турции 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского фонда, который привела в пятницу газета Hürriyet. В опросе приняли участие в общей сложности более 3 тысяч человек в 26 провинциях. Опрашивались граждане Турции в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голоса и проживающие в Турции. Погрешность не указана. "Согласно прогнозам данного исследования, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов во втором туре президентских выборов. По оценкам, во втором туре произойдет смещение голосов на 1,75% в пользу Тайипа Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу от 5% голосов, отданных экс-кандидату Синану Огану в первом туре, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально", - пишет издание. Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана в первом туре, 41,2% ответили: "Потому что я доверяю и верю в него", 29,6% ответили "За стабильность", 24,8% ответили "За исполнение обещаний" и 4,4% ответили "За реакции на другие партии". "Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Кемаля Кылычдароглу в первом туре, 55,9% ответили: "За перемены" - 25,9% - "Потому что я доверяю и верю в него", 11,9% - "За его обещания и программу" и 6,3% - "В ответ на действия оппозиции". Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции