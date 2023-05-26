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Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик - РИА Новости, 26.05.2023
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09:09 26.05.2023 (обновлено: 09:41 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dodik-1874253398.html
Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик
Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик - РИА Новости, 26.05.2023
Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик
Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:09
2023-05-26T09:41
россия
владимир путин
милорад додик
нато
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Милорад Додик. "Президент Путин заботится о своем государстве и своем народе. Он всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики. Однако к нему не прислушались и продолжили делать с Россией то, что делали ранее с Югославией", - сказал Додик. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, милорад додик, нато, в мире
Россия, Владимир Путин, Милорад Додик, НАТО, В мире
Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик

Додик: Путин пытался наладить диалог с Западом по безопасности, но к нему не прислушались

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Милорад Додик.
"Президент Путин заботится о своем государстве и своем народе. Он всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики. Однако к нему не прислушались и продолжили делать с Россией то, что делали ранее с Югославией", - сказал Додик.
Читайте полный текст интервью >>>
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Милорад Додик: я – друг Путина, и для меня это важно
09:00
 
РоссияВладимир ПутинМилорад ДодикНАТОВ мире
 
 
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