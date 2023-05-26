https://ria.ru/20230526/dodik-1874253398.html

Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик

Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик - РИА Новости, 26.05.2023

Путин пытался наладить диалог с Западом, заявил Додик

Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:09

2023-05-26T09:09

2023-05-26T09:41

россия

владимир путин

милорад додик

нато

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Милорад Додик. "Президент Путин заботится о своем государстве и своем народе. Он всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики. Однако к нему не прислушались и продолжили делать с Россией то, что делали ранее с Югославией", - сказал Додик. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230526/dodik-1874147499.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, милорад додик, нато, в мире