https://ria.ru/20230526/dodik-1874251100.html
Додик назвал разговор с Путиным успешным
Додик назвал разговор с Путиным успешным - РИА Новости, 26.05.2023
Додик назвал разговор с Путиным успешным
Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:50
2023-05-26T08:50
2023-05-26T09:41
в мире
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милорад додик
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным. Додик 23 мая провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. "Разговор был очень успешным... Мы обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в наших отношениях, о региональной и глобальной актуальной повестке. Еще раз подтвердилось дружеское отношение Владимира Владимировича Путина и Российской Федерации по отношению к Республике Сербской. Мы вновь подтвердили, что мы надежные партнеры, и свидетельство тому все наши встречи", - сказал Додик. "Я очень благодарен за ту поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербской, в том числе на уровне международного права, а именно является гарантом выполнения Дейтонских соглашений и тех условий, которые должны выполняться на уровне Совбеза ООН", - отметил президент. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230526/dodik-1874250096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Республика Сербская, Москва, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, ООН
Додик назвал разговор с Путиным успешным
Милорад Додик назвал разговор с Путиным успешным и подтвердил партнерство с Россией