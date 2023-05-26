https://ria.ru/20230526/dodik-1874251100.html

Додик назвал разговор с Путиным успешным

Додик назвал разговор с Путиным успешным - РИА Новости, 26.05.2023

Додик назвал разговор с Путиным успешным

Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:50

2023-05-26T08:50

2023-05-26T09:41

в мире

республика сербская

москва

россия

милорад додик

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным. Додик 23 мая провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. "Разговор был очень успешным... Мы обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в наших отношениях, о региональной и глобальной актуальной повестке. Еще раз подтвердилось дружеское отношение Владимира Владимировича Путина и Российской Федерации по отношению к Республике Сербской. Мы вновь подтвердили, что мы надежные партнеры, и свидетельство тому все наши встречи", - сказал Додик. "Я очень благодарен за ту поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербской, в том числе на уровне международного права, а именно является гарантом выполнения Дейтонских соглашений и тех условий, которые должны выполняться на уровне Совбеза ООН", - отметил президент. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230526/dodik-1874250096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, республика сербская, москва, россия, милорад додик, владимир путин, оон