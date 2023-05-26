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Додик назвал разговор с Путиным успешным - РИА Новости, 26.05.2023
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08:50 26.05.2023 (обновлено: 09:41 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dodik-1874251100.html
Додик назвал разговор с Путиным успешным
Додик назвал разговор с Путиным успешным - РИА Новости, 26.05.2023
Додик назвал разговор с Путиным успешным
Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:50
2023-05-26T09:41
в мире
республика сербская
москва
россия
милорад додик
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным. Додик 23 мая провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. "Разговор был очень успешным... Мы обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в наших отношениях, о региональной и глобальной актуальной повестке. Еще раз подтвердилось дружеское отношение Владимира Владимировича Путина и Российской Федерации по отношению к Республике Сербской. Мы вновь подтвердили, что мы надежные партнеры, и свидетельство тому все наши встречи", - сказал Додик. "Я очень благодарен за ту поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербской, в том числе на уровне международного права, а именно является гарантом выполнения Дейтонских соглашений и тех условий, которые должны выполняться на уровне Совбеза ООН", - отметил президент. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/dodik-1874250096.html
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в мире, республика сербская, москва, россия, милорад додик, владимир путин, оон
В мире, Республика Сербская, Москва, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, ООН
Додик назвал разговор с Путиным успешным

Милорад Додик назвал разговор с Путиным успешным и подтвердил партнерство с Россией

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал успешными переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Додик 23 мая провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников
08:41
"Разговор был очень успешным... Мы обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в наших отношениях, о региональной и глобальной актуальной повестке. Еще раз подтвердилось дружеское отношение Владимира Владимировича Путина и Российской Федерации по отношению к Республике Сербской. Мы вновь подтвердили, что мы надежные партнеры, и свидетельство тому все наши встречи", - сказал Додик.
"Я очень благодарен за ту поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербской, в том числе на уровне международного права, а именно является гарантом выполнения Дейтонских соглашений и тех условий, которые должны выполняться на уровне Совбеза ООН", - отметил президент.
Читайте полный текст интервью >>>
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году
08:17
 
В миреРеспублика СербскаяМоскваРоссияМилорад ДодикВладимир ПутинООН
 
 
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