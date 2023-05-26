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Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников - РИА Новости, 26.05.2023
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08:41 26.05.2023 (обновлено: 09:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dodik-1874250096.html
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников - РИА Новости, 26.05.2023
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:41
2023-05-26T09:40
республика сербская
россия
милорад додик
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик. "Мы находимся на этапе переговоров с российской стороной, контакты касаются реконструкции теплоэлектростанций в Республике Сербской, поставок оборудования для работы на рудниках – все эти вопросы также требуют согласования и прохождения процедур на внутреннем уровне", - сказал Додик. Он отметил, что эти вопросы могут быть обсуждены уже в июне, в ходе визита делегации РС на Петербургский международный экономический форум. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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республика сербская
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республика сербская, россия, милорад додик
Республика Сербская, Россия, Милорад Додик
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников

Додик: Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для работы на рудниках

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик.
"Мы находимся на этапе переговоров с российской стороной, контакты касаются реконструкции теплоэлектростанций в Республике Сербской, поставок оборудования для работы на рудниках – все эти вопросы также требуют согласования и прохождения процедур на внутреннем уровне", - сказал Додик.
Он отметил, что эти вопросы могут быть обсуждены уже в июне, в ходе визита делегации РС на Петербургский международный экономический форум.
Читайте полный текст интервью >>>
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Республика Сербская рассматривает оплату российского газа в рублях
07:16
 
Республика СербскаяРоссияМилорад Додик
 
 
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