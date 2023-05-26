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Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников - РИА Новости, 26.05.2023
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:41
2023-05-26T08:41
2023-05-26T09:40
республика сербская
россия
милорад додик
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик. "Мы находимся на этапе переговоров с российской стороной, контакты касаются реконструкции теплоэлектростанций в Республике Сербской, поставок оборудования для работы на рудниках – все эти вопросы также требуют согласования и прохождения процедур на внутреннем уровне", - сказал Додик. Он отметил, что эти вопросы могут быть обсуждены уже в июне, в ходе визита делегации РС на Петербургский международный экономический форум. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика сербская, россия, милорад додик
Республика Сербская, Россия, Милорад Додик
Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников
Додик: Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для работы на рудниках
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик.
"Мы находимся на этапе переговоров с российской стороной, контакты касаются реконструкции теплоэлектростанций в Республике Сербской, поставок оборудования для работы на рудниках – все эти вопросы также требуют согласования и прохождения процедур на внутреннем уровне", - сказал Додик.
Он отметил, что эти вопросы могут быть обсуждены уже в июне, в ходе визита делегации РС на Петербургский международный экономический форум.
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