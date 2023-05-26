https://ria.ru/20230526/dodik-1874250096.html

Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников

Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников - РИА Новости, 26.05.2023

Республика Сербская обсудит с Россией поставки оборудования для рудников

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:41

2023-05-26T08:41

2023-05-26T09:40

республика сербская

россия

милорад додик

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) обсуждает с РФ проекты по реконструкции электростанций, поставкам оборудования для работы на рудниках, заявил в интервью РИА Новости президент Милорад Додик. "Мы находимся на этапе переговоров с российской стороной, контакты касаются реконструкции теплоэлектростанций в Республике Сербской, поставок оборудования для работы на рудниках – все эти вопросы также требуют согласования и прохождения процедур на внутреннем уровне", - сказал Додик. Он отметил, что эти вопросы могут быть обсуждены уже в июне, в ходе визита делегации РС на Петербургский международный экономический форум. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html

республика сербская

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика сербская, россия, милорад додик