https://ria.ru/20230526/dion-1874407135.html

Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни

Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни - РИА Новости, 26.05.2023

Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни

Селин Дион отменила концерты в 25 европейских городах из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности, говорится в сообщении на сайте певицы. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:56

2023-05-26T16:56

2023-05-26T16:57

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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Селин Дион отменила концерты в 25 европейских городах из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности, говорится в сообщении на сайте певицы. "Мне так жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я действительно усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными. Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь. И я не могу дождаться, когда увижу вас снова!" – поделилась исполнительница. Она также отметила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены в местах их реализации. Селин Дион начала свой мировой тур в США в марте 2020 года, однако концерты в европейских городах пришлось перенести из-за начала пандемии. Они были запланированы в период с августа 2023-го по апрель 2024-го. В прошлом году исполнительница призналась, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства, которое называется синдромом мышечной скованности. Она отметила, что ее недомогание вызывает спазмы, и теперь она не сможет петь, как прежде.Дион добавила, что лечение и занятия спортивной гимнастикой помогают остановить прогресс недуга, поэтому она надеется вернуться на сцену в будущем.

https://ria.ru/20230525/arbenina-1874126010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

селин дион, знаменитости, музыка, европа