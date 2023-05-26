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Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
16:56 26.05.2023 (обновлено: 16:57 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dion-1874407135.html
Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни
Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни - РИА Новости, 26.05.2023
Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни
Селин Дион отменила концерты в 25 европейских городах из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности, говорится в сообщении на сайте певицы. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:56
2023-05-26T16:57
шоубиз
селин дион
знаменитости
музыка
европа
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Селин Дион отменила концерты в 25 европейских городах из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности, говорится в сообщении на сайте певицы. "Мне так жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я действительно усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными. Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь. И я не могу дождаться, когда увижу вас снова!" – поделилась исполнительница. Она также отметила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены в местах их реализации. Селин Дион начала свой мировой тур в США в марте 2020 года, однако концерты в европейских городах пришлось перенести из-за начала пандемии. Они были запланированы в период с августа 2023-го по апрель 2024-го. В прошлом году исполнительница призналась, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства, которое называется синдромом мышечной скованности. Она отметила, что ее недомогание вызывает спазмы, и теперь она не сможет петь, как прежде.Дион добавила, что лечение и занятия спортивной гимнастикой помогают остановить прогресс недуга, поэтому она надеется вернуться на сцену в будущем.
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селин дион, знаменитости, музыка, европа
Шоубиз, Селин Дион, Знаменитости, Музыка, Европа
Селин Дион отменила европейский тур из-за неизлечимой болезни

Селин Дион отменила концерты в 25 европейских городах из-за неизлечимого заболевания

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloПевица Селин Дион
Певица Селин Дион - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Селин Дион отменила концерты в 25 европейских городах из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности, говорится в сообщении на сайте певицы.
«
"Мне так жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я действительно усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными. Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь. И я не могу дождаться, когда увижу вас снова!" – поделилась исполнительница.
Она также отметила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены в местах их реализации.
Селин Дион начала свой мировой тур в США в марте 2020 года, однако концерты в европейских городах пришлось перенести из-за начала пандемии. Они были запланированы в период с августа 2023-го по апрель 2024-го.
В прошлом году исполнительница призналась, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства, которое называется синдромом мышечной скованности. Она отметила, что ее недомогание вызывает спазмы, и теперь она не сможет петь, как прежде.
Дион добавила, что лечение и занятия спортивной гимнастикой помогают остановить прогресс недуга, поэтому она надеется вернуться на сцену в будущем.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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25 мая, 18:27
 
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