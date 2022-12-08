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Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство - РИА Новости, 08.12.2022
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Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство
Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство - РИА Новости, 08.12.2022
Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство
Певица Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство, которые называется синдромом мышечной скованности. Об этом сообщил портал Dailymail. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:24
2022-12-08T16:55
шоубиз
селин дион
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Певица Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство, которые называется синдромом мышечной скованности. Об этом сообщил портал Dailymail.Также артистка сообщила, что ее недомогание вызывает спазмы, и теперь она не сможет петь, как прежде. Помимо этого, она пожаловалась на трудности при ходьбе. Однако она добавила, что благодаря лечению и занятиям спортивной гимнасткой надеется вернуться на сцену в будущем. Впервые поклонники заподозрили проблемы со здоровьем у артистки в январе. Причиной послужила отмена концертов, которые должны были состояться весной. Однако в тот момент звезда не прокомментировала ситуацию. Синдром мышечной скованности – редкий неврологический недуг, при котором происходит повышение мышечного тонуса с болезненными спазмами. Он может привести к деформации суставов и разрывам мышц. Также пациент постепенно теряет способность работать. Лекарство от синдрома не изобрели, однако существуют методы лечения, способные остановить прогресс неврологического расстройства.Ранее брат онкобольного юмориста Александра Пономаренко рассказал об отсутствии денег на лечение. Он пожаловался на дорогие лекарства и попросил о помощи поклонников артиста.
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селин дион, здоровье - общество
Шоубиз, Селин Дион, Здоровье - Общество
16:24 08.12.2022 (обновлено: 16:55 08.12.2022)
 
Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство

Селин Дион пожаловалась на неизлечимый синдром мышечной скованности

© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloСелин Дион выступает на Billboard Music Awards
Селин Дион выступает на Billboard Music Awards - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Певица Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство, которые называется синдромом мышечной скованности. Об этом сообщил портал Dailymail.
"Недавно мне поставили диагноз очень редкого неврологического расстройства, называемого синдромом скованного человека, которым страдает один из миллиона человек", – призналась звезда.
Также артистка сообщила, что ее недомогание вызывает спазмы, и теперь она не сможет петь, как прежде. Помимо этого, она пожаловалась на трудности при ходьбе.
"К сожалению, эти спазмы влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла", – поделилась исполнительница.
Однако она добавила, что благодаря лечению и занятиям спортивной гимнасткой надеется вернуться на сцену в будущем.

меня есть отличная команда врачей, чтобы помочь мне выздороветь. Я каждый день усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы укрепить свои силы и способность снова выступать. Но это нелегко", – сообщила Дион.

Впервые поклонники заподозрили проблемы со здоровьем у артистки в январе. Причиной послужила отмена концертов, которые должны были состояться весной. Однако в тот момент звезда не прокомментировала ситуацию.
Синдром мышечной скованности – редкий неврологический недуг, при котором происходит повышение мышечного тонуса с болезненными спазмами. Он может привести к деформации суставов и разрывам мышц. Также пациент постепенно теряет способность работать.
Лекарство от синдрома не изобрели, однако существуют методы лечения, способные остановить прогресс неврологического расстройства.
Ранее брат онкобольного юмориста Александра Пономаренко рассказал об отсутствии денег на лечение. Он пожаловался на дорогие лекарства и попросил о помощи поклонников артиста.
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ШоубизСелин ДионЗдоровье - Общество
 
 
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