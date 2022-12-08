https://ria.ru/20221208/dion-1837248718.html

Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство

Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство - РИА Новости, 08.12.2022

Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство

Певица Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство, которые называется синдромом мышечной скованности. Об этом сообщил портал Dailymail. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:24

2022-12-08T16:24

2022-12-08T16:55

шоубиз

селин дион

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Певица Селин Дион пожаловалась на неизлечимое неврологическое расстройство, которые называется синдромом мышечной скованности. Об этом сообщил портал Dailymail.Также артистка сообщила, что ее недомогание вызывает спазмы, и теперь она не сможет петь, как прежде. Помимо этого, она пожаловалась на трудности при ходьбе. Однако она добавила, что благодаря лечению и занятиям спортивной гимнасткой надеется вернуться на сцену в будущем. Впервые поклонники заподозрили проблемы со здоровьем у артистки в январе. Причиной послужила отмена концертов, которые должны были состояться весной. Однако в тот момент звезда не прокомментировала ситуацию. Синдром мышечной скованности – редкий неврологический недуг, при котором происходит повышение мышечного тонуса с болезненными спазмами. Он может привести к деформации суставов и разрывам мышц. Также пациент постепенно теряет способность работать. Лекарство от синдрома не изобрели, однако существуют методы лечения, способные остановить прогресс неврологического расстройства.Ранее брат онкобольного юмориста Александра Пономаренко рассказал об отсутствии денег на лечение. Он пожаловался на дорогие лекарства и попросил о помощи поклонников артиста.

https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

селин дион, здоровье - общество