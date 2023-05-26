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Первая научная детская площадка в России откроется в Сочи 1 июня

Первая научная детская площадка в России откроется в Сочи 1 июня - РИА Новости, 26.05.2023

Первая научная детская площадка в России откроется в Сочи 1 июня

Первая российская научная детская площадка откроется в Сочи 1 июня, в День защиты детей, к 2025 году такие площадки должны появиться не менее чем в 30 городах... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:31

2023-05-26T20:31

2023-05-26T20:31

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первая российская научная детская площадка откроется в Сочи 1 июня, в День защиты детей, к 2025 году такие площадки должны появиться не менее чем в 30 городах России, сообщается на сайте Минобрнауки России. "Первая научная детская площадка будет торжественно открыта в Сочи 1 июня — в День защиты детей. Научные детские площадки создаются в регионах России по одноименной инициативе Десятилетия науки и технологий. Планируется, что к 2025 году подобные объекты появятся не менее чем в 30 городах России", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что научные площадки создаются с целью познакомить детей дошкольного и младшего школьного возраста с базовыми научными принципами, а их родителей — с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает детям научная карьера, Сочи стал пилотным регионом для реализации проекта "Научные детские площадки". "Играя на площадке, ребенок развивается физически, одновременно — познает базовые научные принципы, знакомится с открытиями российских ученых. Родители с помощью QR-кодов могут узнать об образовательных возможностях и карьерных перспективах своих детей — надеюсь, будущих ученых и инженеров — в своем родном регионе", - сказал замглавы Минобрнауки Денис Секиринский, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что первая площадка в Сочи откроется рядом с Цветным бульваром в Центральном районе курорта, она представляет собой интерактивный музей под открытым небом, дети смогут в игровой форме узнать ответы на вопросы: "Что такое электричество?", "Как устроена солнечная система?", "Чему равна скорость распространения звука?" и "Как вычислить скорость движения?". "Площадка состоит из трех зон, объединенных общей тематикой — окружающий мир. В первой — "Танцующие корни" — можно "заглянуть" под землю и изучить ее строение. Вторая зона связана с водной стихией, там дети смогут узнать о животных, которые обитают в глубинах Черного моря, полезных свойствах водорослей, силах, воздействующих на корабль во время качки и других научных фактах. Третья — посвящена космосу и физике, законы которой управляют движением всех небесных тел", - заключили в Минобрнауки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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