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В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом - РИА Новости, 26.05.2023
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17:46 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ataka-1874430771.html
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом - РИА Новости, 26.05.2023
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом
Человек, который может иметь отношение к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке, задержан, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:46
2023-05-26T17:46
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая – РИА Новости. Человек, который может иметь отношение к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке, задержан, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. Неизвестный в ночь на понедельник разбил десяток окон в Турецком доме, где располагается консульство Турции и ее представительство при ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападавшего террористом. "Под стражей находится лицо, которое представляет интерес для следствия. Мы все еще проводим расследование и поймем, будет ли арест", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230522/napadenie-1873506444.html
турция
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турция, реджеп тайип эрдоган, оон, нью-йорк (город), в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Нью-Йорк (город), В мире
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом

В Нью-Йорке задержали человека, который может быть связан с атакой на консульство Турции

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая – РИА Новости. Человек, который может иметь отношение к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке, задержан, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
Неизвестный в ночь на понедельник разбил десяток окон в Турецком доме, где располагается консульство Турции и ее представительство при ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападавшего террористом.
"Под стражей находится лицо, которое представляет интерес для следствия. Мы все еще проводим расследование и поймем, будет ли арест", - сказал собеседник агентства.
Консульство Турции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганООННью-Йорк (город)В мире
 
 
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