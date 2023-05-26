https://ria.ru/20230526/ataka-1874430771.html
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом - РИА Новости, 26.05.2023
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом
Человек, который может иметь отношение к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке, задержан, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:46
2023-05-26T17:46
2023-05-26T17:46
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
нью-йорк (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая – РИА Новости. Человек, который может иметь отношение к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке, задержан, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. Неизвестный в ночь на понедельник разбил десяток окон в Турецком доме, где располагается консульство Турции и ее представительство при ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападавшего террористом. "Под стражей находится лицо, которое представляет интерес для следствия. Мы все еще проводим расследование и поймем, будет ли арест", - сказал собеседник агентства.
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турция, реджеп тайип эрдоган, оон, нью-йорк (город), в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Нью-Йорк (город), В мире
В США задержали человека, который мог быть связан с атакой на Турецкий дом
В Нью-Йорке задержали человека, который может быть связан с атакой на консульство Турции