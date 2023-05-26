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В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" - РИА Новости, 26.05.2023
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06:56 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/amurekspo-1874242718.html
В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо"
В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" - РИА Новости, 26.05.2023
В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо"
Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" стартовал в Благовещенске - впервые после пандемии коронавируса в полноценном выставочном формате, передает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:56
2023-05-26T06:56
амурская область
благовещенск
дальний восток
василий орлов (губернатор)
алексей чекунков
фонд "росконгресс"
газпром
олег имамеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" стартовал в Благовещенске - впервые после пандемии коронавируса в полноценном выставочном формате, передает корреспондент РИА Новости. "В этом году ему присвоен статус федеральной площадки. Сегодня он является филиалом Восточного экономического форума. Я благодарю министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорацию по развитию Дальнего Востока, Фонд "Росконгресс", наших китайских друзей за активное участие в этом форуме", - сказал в приветственном слове губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что в Благовещенске сегодня идёт дождь, но, "как отметили китайские коллеги, это к деньгам". Участников АЭФ поприветствовали заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, мэр города Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго. Затем делегация отправилась по выставочным площадкам форума. В частности, гости побывали в сувенирном киоске "Селфи на границе", где китайские представители приобрели футболку с надписью "Здесь ближе к звёздам", затем зампред правительства Амурской области Павел Пузанов представил продукцию ГК "Агрокомплекс", посмотрели павильоны "Здравоешка", Тымлатского рыбокомбината с Камчатки, где гостям подарили наборы с "Омега-3", попробовали сыры с местной сыроварни "Ануфриев Егорофф Агрипина". Затем делегации продемонстрировали крупную технику, после чего показали "Камазы", которые будут работать в рамках инвестпроектов "Газпром Гелий Сервис" в Амурской области. Эта техника будет перевозить сжиженный природный газ для котельных региона. Затем китайской делегации представили инвестиционный потенциал Приамурья, назвав ключевые объекты. Сейчас началась работа дискуссионных площадок и круглых столов, ключевым событием сегодняшнего дня станет пленарная сессия "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее", где участвуют глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь.
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амурская область, благовещенск, дальний восток, василий орлов (губернатор), алексей чекунков, фонд "росконгресс", газпром, олег имамеев
Амурская область, Благовещенск, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Алексей Чекунков, Фонд "Росконгресс", Газпром, Олег Имамеев
В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо"

В Благовещенске стартовал российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" стартовал в Благовещенске - впервые после пандемии коронавируса в полноценном выставочном формате, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В этом году ему присвоен статус федеральной площадки. Сегодня он является филиалом Восточного экономического форума. Я благодарю министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорацию по развитию Дальнего Востока, Фонд "Росконгресс", наших китайских друзей за активное участие в этом форуме", - сказал в приветственном слове губернатор Амурской области Василий Орлов.
Он отметил, что в Благовещенске сегодня идёт дождь, но, "как отметили китайские коллеги, это к деньгам".
Участников АЭФ поприветствовали заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, мэр города Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго.
Затем делегация отправилась по выставочным площадкам форума. В частности, гости побывали в сувенирном киоске "Селфи на границе", где китайские представители приобрели футболку с надписью "Здесь ближе к звёздам", затем зампред правительства Амурской области Павел Пузанов представил продукцию ГК "Агрокомплекс", посмотрели павильоны "Здравоешка", Тымлатского рыбокомбината с Камчатки, где гостям подарили наборы с "Омега-3", попробовали сыры с местной сыроварни "Ануфриев Егорофф Агрипина".
Затем делегации продемонстрировали крупную технику, после чего показали "Камазы", которые будут работать в рамках инвестпроектов "Газпром Гелий Сервис" в Амурской области. Эта техника будет перевозить сжиженный природный газ для котельных региона. Затем китайской делегации представили инвестиционный потенциал Приамурья, назвав ключевые объекты.
Сейчас началась работа дискуссионных площадок и круглых столов, ключевым событием сегодняшнего дня станет пленарная сессия "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее", где участвуют глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь.
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Амурская областьБлаговещенскДальний ВостокВасилий Орлов (губернатор)Алексей ЧекунковФонд "Росконгресс"ГазпромОлег Имамеев
 
 
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