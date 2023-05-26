https://ria.ru/20230526/amurekspo-1874242718.html

В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо"

В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" - РИА Новости, 26.05.2023

В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо"

Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" стартовал в Благовещенске - впервые после пандемии коронавируса в полноценном выставочном формате, передает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T06:56

2023-05-26T06:56

2023-05-26T06:56

амурская область

благовещенск

дальний восток

василий орлов (губернатор)

алексей чекунков

фонд "росконгресс"

газпром

олег имамеев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" стартовал в Благовещенске - впервые после пандемии коронавируса в полноценном выставочном формате, передает корреспондент РИА Новости. "В этом году ему присвоен статус федеральной площадки. Сегодня он является филиалом Восточного экономического форума. Я благодарю министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорацию по развитию Дальнего Востока, Фонд "Росконгресс", наших китайских друзей за активное участие в этом форуме", - сказал в приветственном слове губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что в Благовещенске сегодня идёт дождь, но, "как отметили китайские коллеги, это к деньгам". Участников АЭФ поприветствовали заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, мэр города Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго. Затем делегация отправилась по выставочным площадкам форума. В частности, гости побывали в сувенирном киоске "Селфи на границе", где китайские представители приобрели футболку с надписью "Здесь ближе к звёздам", затем зампред правительства Амурской области Павел Пузанов представил продукцию ГК "Агрокомплекс", посмотрели павильоны "Здравоешка", Тымлатского рыбокомбината с Камчатки, где гостям подарили наборы с "Омега-3", попробовали сыры с местной сыроварни "Ануфриев Егорофф Агрипина". Затем делегации продемонстрировали крупную технику, после чего показали "Камазы", которые будут работать в рамках инвестпроектов "Газпром Гелий Сервис" в Амурской области. Эта техника будет перевозить сжиженный природный газ для котельных региона. Затем китайской делегации представили инвестиционный потенциал Приамурья, назвав ключевые объекты. Сейчас началась работа дискуссионных площадок и круглых столов, ключевым событием сегодняшнего дня станет пленарная сессия "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее", где участвуют глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь.

https://ria.ru/20230525/koshmar-1873981941.html

амурская область

благовещенск

дальний восток

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амурская область, благовещенск, дальний восток, василий орлов (губернатор), алексей чекунков, фонд "росконгресс", газпром, олег имамеев