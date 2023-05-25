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В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна
В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна - РИА Новости, 25.05.2023
В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна
ООН вместе с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:00
2023-05-25T03:00
2023-05-25T09:24
экономика
россия
африка
турция
дмитрий патрушев
владимир путин
оон
россельхозбанк
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ООН вместе с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, заявила глава ЮНКТАД Ребека Гринспан в интервью Reuters."Мы работаем с ним (Африканским экспортно-импортным банком. — Прим. ред.) и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений", — отметила она.Согласно Гринспан, она работает с Афрэксимбанком, чтобы помочь небольшим африканским странам преодолеть сбои в торговле.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть этого зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.На прошлой неделе МИД заявил, что сделку продлили без изменений до 17 июля. Но если за два месяца не будут решены пять проблем, касающихся меморандума Россия — ООН, то договоренность будет прекращена, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, реанимировании аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокировании транспортной логистики и страхования и разморозке активов российских компаний.
https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html
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экономика, россия, африка, турция, дмитрий патрушев, владимир путин, оон, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Экономика, Россия, Африка, Турция, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна
Глава ЮНКТАД Гринспан: ООН и Афрэксимбанк пытаются облегчить экспорт зерна из России