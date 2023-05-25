https://ria.ru/20230525/zerno-1873982867.html

В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна

В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна - РИА Новости, 25.05.2023

В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна

ООН вместе с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T03:00

2023-05-25T03:00

2023-05-25T09:24

экономика

россия

африка

турция

дмитрий патрушев

владимир путин

оон

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062995_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_a673aca81f207ea3b9a43e8e9669b943.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ООН вместе с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, заявила глава ЮНКТАД Ребека Гринспан в интервью Reuters."Мы работаем с ним (Африканским экспортно-импортным банком. — Прим. ред.) и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений", — отметила она.Согласно Гринспан, она работает с Афрэксимбанком, чтобы помочь небольшим африканским странам преодолеть сбои в торговле.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть этого зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.На прошлой неделе МИД заявил, что сделку продлили без изменений до 17 июля. Но если за два месяца не будут решены пять проблем, касающихся меморандума Россия — ООН, то договоренность будет прекращена, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, реанимировании аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокировании транспортной логистики и страхования и разморозке активов российских компаний.

https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html

https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html

россия

африка

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, африка, турция, дмитрий патрушев, владимир путин, оон, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире