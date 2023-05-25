https://ria.ru/20230525/zarplata-1874031554.html
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября - РИА Новости, 25.05.2023
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября
Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:06
2023-05-25T11:06
2023-05-25T12:06
образование - общество
сергей кравцов
россия
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы", — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии.Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
https://ria.ru/20230524/vuzy-1873819821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября
Минпросвещения примет единые подходы начисления зарплаты педагогов с нового учебного года
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы", — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях
и Республике Мордовии.
Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:
- ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство.
Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
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