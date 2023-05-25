Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:06 25.05.2023 (обновлено: 12:06 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/zarplata-1874031554.html
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября - РИА Новости, 25.05.2023
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября
Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:06
2023-05-25T12:06
образование - общество
сергей кравцов
россия
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855945650_0:187:3019:1885_1920x0_80_0_0_7211ef33efaf861bb298de9625745381.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы", — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии.Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
https://ria.ru/20230524/vuzy-1873819821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855945650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0a8fbd72624b2ae9ce02cf0a851bf62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября

Минпросвещения примет единые подходы начисления зарплаты педагогов с нового учебного года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина заходит в здание Министерства просвещения России в Москве
Мужчина заходит в здание Министерства просвещения России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина заходит в здание Министерства просвещения России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы", — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии.
Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:
  • ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;
  • выплат компенсационного характера;
  • выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство.
Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
Работа приемной комиссии в Российском университете транспорта - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году
24 мая, 11:45
 
Год педагога и наставникаОбразование - ОбществоСергей КравцовРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала