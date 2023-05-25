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Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
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18:05 25.05.2023 (обновлено: 18:33 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/zaes-1874161988.html
Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС
Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС
Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в действиях РФ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:05
2023-05-25T18:33
китай
россия
запорожская аэс
энергодар
алексей лихачев
сергей шойгу
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в действиях РФ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Пекине встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем, они обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома."Одновременно мы проинформировали коллег о положении дел на запорожской АЭС. Понятно, что и Китай, и особенно атомное сообщество КНР интересует реальное положение дел, мы в деталях проинформировали о том, как идет работа, что делается для обеспечения безопасности атомной станции, как организуется жизнь и социальная инфраструктура в Энергодаре. Мы увидели серьезную поддержку со стороны китайских партнеров в наших действиях по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев на полях Невского международного экологического конгресса.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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китай
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энергодар
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китай, россия, запорожская аэс, энергодар, алексей лихачев, сергей шойгу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Китай, Россия, Запорожская АЭС, Энергодар, Алексей Лихачев, Сергей Шойгу, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС

Лихачев: Китай поддерживает действия России по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в действиях РФ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Пекине встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем, они обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома.
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Лихачев назвал сроки следующего заседания атомной подкомиссии России и КНР
Вчера, 18:33
«
"Одновременно мы проинформировали коллег о положении дел на запорожской АЭС. Понятно, что и Китай, и особенно атомное сообщество КНР интересует реальное положение дел, мы в деталях проинформировали о том, как идет работа, что делается для обеспечения безопасности атомной станции, как организуется жизнь и социальная инфраструктура в Энергодаре. Мы увидели серьезную поддержку со стороны китайских партнеров в наших действиях по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев на полях Невского международного экологического конгресса.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
КитайРоссияЗапорожская АЭСЭнергодарАлексей ЛихачевСергей ШойгуГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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