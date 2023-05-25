https://ria.ru/20230525/zaes-1874161988.html

Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС

Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Лихачев заявил о поддержке Китаем действий России по безопасности на ЗАЭС

Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в действиях РФ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:05

2023-05-25T18:05

2023-05-25T18:33

китай

россия

запорожская аэс

энергодар

алексей лихачев

сергей шойгу

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b682010a5483c8bc7dfc4b50b4c605.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в действиях РФ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Пекине встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем, они обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома."Одновременно мы проинформировали коллег о положении дел на запорожской АЭС. Понятно, что и Китай, и особенно атомное сообщество КНР интересует реальное положение дел, мы в деталях проинформировали о том, как идет работа, что делается для обеспечения безопасности атомной станции, как организуется жизнь и социальная инфраструктура в Энергодаре. Мы увидели серьезную поддержку со стороны китайских партнеров в наших действиях по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев на полях Невского международного экологического конгресса.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230525/zasedanie-1874171760.html

китай

россия

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, запорожская аэс, энергодар, алексей лихачев, сергей шойгу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"