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В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023
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18:27 25.05.2023 (обновлено: 20:55 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/yadernyy-1874168674.html
В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов
В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023
В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:27
2023-05-25T20:55
белоруссия
россия
безопасность
александр лукашенко
ядерное оружие
владимир путин
дмитрий песков
москва
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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику."Надо было подготовить там (в Белоруссии. — Прим. ред.) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", — приводит его высказывание Sputnik Беларусь.По его словам, этот процесс проходит в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Лукашенко пообещал уточнить после возвращения в страну, находится ли ядерное оружие уже в республике.Глава государства гарантировал сохранность российского ядерного оружия в Белоруссии."Это не обсуждается даже. Вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке", — заверил Лукашенко.В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что Россия оставила за собой контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием. Сегодня глава Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874030570.html
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html
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белоруссия, россия, безопасность, александр лукашенко, ядерное оружие, владимир путин, дмитрий песков, москва
Белоруссия, Россия, Безопасность, Александр Лукашенко, Ядерное оружие, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва
В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов

Лукашенко объявил о начавшемся перемещении ядерного оружия из России в Белоруссию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПусковая установка комплекса "Тополь-М"
Пусковая установка комплекса Тополь-М - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пусковая установка комплекса "Тополь-М". Архивное фото
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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику.
"Надо было подготовить там (в Белоруссии. — Прим. ред.) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", — приводит его высказывание Sputnik Беларусь.
По его словам, этот процесс проходит в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Лукашенко пообещал уточнить после возвращения в страну, находится ли ядерное оружие уже в республике.
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Глава государства гарантировал сохранность российского ядерного оружия в Белоруссии.
«
"Это не обсуждается даже. Вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке", — заверил Лукашенко.
В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.
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Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что Россия оставила за собой контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием. Сегодня глава Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.
В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
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БелоруссияРоссияБезопасностьАлександр ЛукашенкоЯдерное оружиеВладимир ПутинДмитрий ПесковМосква
 
 
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