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В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов

В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023

В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:27

2023-05-25T18:27

2023-05-25T20:55

белоруссия

россия

безопасность

александр лукашенко

ядерное оружие

владимир путин

дмитрий песков

москва

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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику."Надо было подготовить там (в Белоруссии. — Прим. ред.) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", — приводит его высказывание Sputnik Беларусь.По его словам, этот процесс проходит в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Лукашенко пообещал уточнить после возвращения в страну, находится ли ядерное оружие уже в республике.Глава государства гарантировал сохранность российского ядерного оружия в Белоруссии."Это не обсуждается даже. Вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке", — заверил Лукашенко.В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что Россия оставила за собой контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием. Сегодня глава Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.

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https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, безопасность, александр лукашенко, ядерное оружие, владимир путин, дмитрий песков, москва