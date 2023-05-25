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Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
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09:55 25.05.2023
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Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу
Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу
Активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждают Россию и Белоруссию принимать соответствующие ответные меры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:55
2023-05-25T09:55
безопасность
нато
россия
белоруссия
сергей шойгу
виктор хренин
ядерное оружие
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждают Россию и Белоруссию принимать соответствующие ответные меры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске. Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. "Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", - сказал Шойгу.
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безопасность, нато, россия, белоруссия, сергей шойгу, виктор хренин, ядерное оружие
Безопасность, НАТО, Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Виктор Хренин, Ядерное оружие
Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу

Шойгу: ядерная активность НАТО вынуждает Москву и Минск принимать ответные меры

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждают Россию и Белоруссию принимать соответствующие ответные меры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.
Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. "Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", - сказал Шойгу.
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БезопасностьНАТОРоссияБелоруссияСергей ШойгуВиктор ХренинЯдерное оружие
 
 
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