https://ria.ru/20230525/vyruchka-1874131025.html

Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году выросла на 42%

Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году выросла на 42% - РИА Новости, 25.05.2023

Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году выросла на 42%

Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году увеличилась на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Сколково". РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:23

2023-05-25T16:23

2023-05-25T16:23

фонд "сколково"

россия

сколково

игорь шувалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874130090_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_42d558cb2ab6c7ce19bfd90ae2426658.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году увеличилась на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Сколково".Совокупный объем внебюджетных инвестиций в технологические компании составил 37,1 миллиарда рублей. Такие данные озвучили на заседании совета директоров Фонда "Сколково"."Совет директоров рассмотрел важные вопросы – о ключевых показателях эффективности и о бюджете. Команда фонда достигла поставленных КПЭ, несмотря на очень сложный внешний контекст. Сегодня нам нужно сосредоточиться на поиске новых возможностей и новых партнёрств. Большие возможности связаны с взаимодействием с правительством Москвы, в том числе – для формирования передовой городской среды и кампуса Сколтеха. Очень сильный партнёр – Сбер, который активно занимается разработкой перспективных технологий, в создании и развитии которых также могут принимать более активное участие резиденты “Сколково”", - заявил в ходе заседания председатель совета директоров Фонда "Сколково", председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба.Результаты выполнения стратегических КПЭ "Сколково" за 2022 год представил председатель правления Фонда Игорь Дроздов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 112,6%."Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, прошлый год для сколковских резидентов сложился весьма успешно. Большинство из них показали блестящие результаты. Среди историй успеха выход на IPO двух резидентов. Наиболее мощное размещение показала компания Whoosh, лидер рынка кикшеринга, которая привлекла на бирже 2,1 миллиарда рублей. Компания Genetico, разработчик инновационных решений для диагностики, профилактики и лечения генетических заболеваний, разместилась на 178 миллионов рублей. В текущей ситуации есть определенный интерес частных инвесторов к инновационному сектору. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще несколько успешных размещений технологических компаний на бирже", - сказал Дроздов.Число резидентов "Сколково" на конец 2022 года выросло на 9% и составило 3500 компаний. По состоянию на 2022 год им удалось создать свыше 79 тысяч рабочих мест. Более 70% стартапов имеют выручку, темпы роста выше среднего показали участники кластеров ИТ и Промтех. Объем уплаченных налогов в московский бюджет составил 20,1 миллиарда рублей.Резидентами "Сколково" в 2022 году получено 950 патентов, из которых 297 – на территории иностранных государств. Экспортная выручка превысила 30 миллиардов рублей, продукция сколковских стартапов представлена в 102 странах. Топ направления экспорта – страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан.В 2022 году число региональных операторов Фонда увеличилось до 24. Статус получили ИНТЦ "Валдай" (Великий Новгород), Т.Парк Fabrika (Астрахань), ИЦ "Аквариум" (Краснодар), Технопарк "Нобель" (Ижевск).В 2022 году минигрантами на "доращивание" поддержано 38 проектов на общую сумму 265,1 миллиона рублей. Микрогрантами поддержано 722 участника, одобрена 1441 заявка на сумму 755,4 миллиона рублей. За счет этих средств создано более 2100 прототипов продуктов участников проекта, проведено более 4600 различных независимых испытаний, а также подано более 1500 заявок на патент. На 2023 год утвержденный бюджет Фонда "Сколково" на предоставление грантовой поддержки составил 854,6 миллиона рублей, из которых: 308,45 миллиона рублей на минигранты, 546,14 миллиона рублей на микрогранты.На заседании был представлен отчет о работе Сколтеха в 2022 году. Общая численность студентов составила 1028 человек и 1718 выпускников накопленным итогом. Сколтех в 2022 году выполнил работы по грантам российских и зарубежных научных фондов, контрактам с высокотехнологичными компаниями и ДПО на 2,9 миллиарда рублей. Уровень результатов подтвержден высокими позициями в рейтингах. В частности, Research.com назвал Сколтех лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.Также совет директоров одобрил стратегическое сотрудничество Фонда "Сколково" и VK. Ключевыми аспектами взаимодействия станут осуществление совместных программ и проектов, направленных на поддержку исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, создание на территории инновационного центра "Сколково" центра обработки данных VK, отмечает пресс-служба фонда.

https://ria.ru/20230524/skolkovo-1873838889.html

https://ria.ru/20230419/skolkovo-1866276568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд "сколково", россия, сколково, игорь шувалов