https://ria.ru/20230525/vybory-1873991985.html

Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным

Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным - РИА Новости, 25.05.2023

Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным

Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T07:44

2023-05-25T07:44

2023-05-25T07:44

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и стал рекордным, сообщила Высшая избирательная комиссия. В первом туре за рубежом и на погранпунктах проголосовали почти 1,84 миллиона человек, явка превысила 53%, недействительными признаны более 16 тысяч голосов. В I туре голосование за рубежом шло почти две недели, во втором туре - 4 дня, в некоторых странах на выборы были отведены сутки. "Более 1,85 миллиона граждан проголосовали в зарубежных представительствах Турции", - передает телеканал TRT со ссылкой на комиссию. В свою очередь представитель правящей Партии справедливости и развития в комиссии Реджеп Озель утверждает, что число пришедших на участки избирателей превысило 1,89 миллиона. На погранпунктах голосование закончится одновременно с закрытием участков в самой Турции - в 17.00 воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230524/khab-1873973395.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу