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Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным - РИА Новости, 25.05.2023
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07:44 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vybory-1873991985.html
Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным
Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным - РИА Новости, 25.05.2023
Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным
Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:44
2023-05-25T07:44
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и стал рекордным, сообщила Высшая избирательная комиссия. В первом туре за рубежом и на погранпунктах проголосовали почти 1,84 миллиона человек, явка превысила 53%, недействительными признаны более 16 тысяч голосов. В I туре голосование за рубежом шло почти две недели, во втором туре - 4 дня, в некоторых странах на выборы были отведены сутки. "Более 1,85 миллиона граждан проголосовали в зарубежных представительствах Турции", - передает телеканал TRT со ссылкой на комиссию. В свою очередь представитель правящей Партии справедливости и развития в комиссии Реджеп Озель утверждает, что число пришедших на участки избирателей превысило 1,89 миллиона. На погранпунктах голосование закончится одновременно с закрытием участков в самой Турции - в 17.00 воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
https://ria.ru/20230524/khab-1873973395.html
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60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным

Избирком Турции: число проголосовавших за рубежом во II туре выборов стало рекордным

© AP Photo / Francisco SecoСторонник Реджепа Тайипа Эрдогана
Сторонник Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Сторонник Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и стал рекордным, сообщила Высшая избирательная комиссия.
В первом туре за рубежом и на погранпунктах проголосовали почти 1,84 миллиона человек, явка превысила 53%, недействительными признаны более 16 тысяч голосов. В I туре голосование за рубежом шло почти две недели, во втором туре - 4 дня, в некоторых странах на выборы были отведены сутки.
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"Более 1,85 миллиона граждан проголосовали в зарубежных представительствах Турции", - передает телеканал TRT со ссылкой на комиссию.
В свою очередь представитель правящей Партии справедливости и развития в комиссии Реджеп Озель утверждает, что число пришедших на участки избирателей превысило 1,89 миллиона.
На погранпунктах голосование закончится одновременно с закрытием участков в самой Турции - в 17.00 воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
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