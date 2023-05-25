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На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла - РИА Новости, 25.05.2023
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла высотой 1 километр, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:30
2023-05-25T03:30
2023-05-25T03:30
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла высотой 1 километр, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1 километр. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров", - уточняет пресс-служба ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла
МЧС: на курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла высотой один километр