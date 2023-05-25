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Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет через неделю

Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет через неделю - РИА Новости, 25.05.2023

Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет через неделю

Президент России Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и обсудят технические вопросы по Карабаху. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:27

2023-05-25T23:27

2023-05-25T23:27

россия

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и обсудят технические вопросы по Карабаху. В четверг в Кремле после саммита ЕАЭС Путин провел двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Затем в трехстороннем формате Путин, Алиев и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе. "Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату - встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные вопросы снимут", - сказал Путин. По его словам, вселяет надежду, что нерешенные вопросы будут решены. "Мы договорились через неделю - сегодня четверг… Через неделю нормально?" - уточнил президент РФ у Алиева и Пашиняна. Президент Азербайджана и премьер Армении согласились с тем, что встреча на уровне вице-премьеров будет проведена через неделю.

https://ria.ru/20230525/tselostnost-1874144007.html

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армения

азербайджан

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россия, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире, нагорный карабах