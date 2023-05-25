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Выбросы в воздух Челябинска с 2017 года снизились более чем на 40 процентов

Выбросы в воздух Челябинска с 2017 года снизились более чем на 40 процентов - РИА Новости, 25.05.2023

Выбросы в воздух Челябинска с 2017 года снизились более чем на 40 процентов

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска с 2017 года удалось снизить более чем на 40%, эта работа будет продолжена, сообщил в четверг... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:03

2023-05-25T14:03

2023-05-25T14:03

челябинская область

челябинск

алексей текслер

челябинская область

экология

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магнитогорск

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска с 2017 года удалось снизить более чем на 40%, эта работа будет продолжена, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. "Мы совместно с бизнесом за последние годы приняли целый ряд решений, подписали соглашения о снижении выбросов, внедрили систему онлайн-мониторинга. В целом наши соглашения выполняются. Снижение выбросов только в Челябинске с базового, 2017 года, составило более 40%. И эту работу надо продолжить. В этой связи обращаю внимание. Никакие текущие геополитические сложности не снимают согласованных задач и планов по улучшению экологии в регионе. Об этом, кстати, применительно ко всей стране говорил и президент. Все взятые на себя обязательства по улучшению экологии бизнес должен выполнить", - сказал глава региона в обращении к законодательному собранию Челябинской области. По его словам, знаковым 2022 год стал для Златоуста: благодаря национальному проекту "Экология" здесь было ликвидировано мазутохранилище общей площадью 8 тысяч квадратных метров. "В прошлом году по плану заработал новый мусоросортировочный комплекс с полигоном для переработки ТКО в Магнитогорске. Это позволило закрыть старую свалку и начать первые этапы ее рекультивации, на которую нам удалось привлечь значительные федеральные средства", - уточнил Текслер. Глава региона отметил, что регион работает не только по крупным объектам, так, за прошлый год ликвидированы 534 малые свалки в территориях. "Строим и проектируем дополнительные мусоросортировочные комплексы. Создаем инфраструктуру для раздельного сбора отходов. Сегодня уже наши жители отмечают: видны специализированные цветные контейнеры и мусоровозы… Но есть еще и серьезный потенциал для дальнейшей работы, поэтому предложил от регионального отделения партии "Единая Россия" создать проект "Генеральная уборка 74" для борьбы с незаконными свалками", - сказал он. Также, по его словам, жители "справедливо обращают внимание и на то, что на контейнерных площадках, кроме бытового мусора, сваливают строительный мусор, ветки". "Поручаю минэкологии области отрегулировать оборот таких отходов", - добавил Текслер. Как отметил министр экологии региона Сергей Лихачев, мы двигаемся в той траектории, в которой двигались, достигая поставленных целей. "У нас и по Челябинску (количество выбросов) снизилось на 41,8%. Мы хотели по итогам 2024 года отчитаться за то, что мы снизим (выбросы) на 45,4%. По Магнитогорску - у нас плановое снижение на 20,6% к 2024 году. Но мы надеемся, что будет больше. По ТКО – вопрос очень сложный, он решается всего пятый год, никто этим никогда не занимался. Тем не менее область входит в топ-10 страны по реализации всех проектов, в том числе по ликвидации свалок… Национальный проект "Экология" в Челябинской области движется и, надеюсь, что по итогам 2024 года мы завершим его успешно, а, может быть, с опережением", - сказал он журналистам после обращения губернатора. Глава Кыштымкого городского округа Людмила Шеболаева добавила, что губернатор в четверг дал поручение по двум очень серьезным вопросам. "И это в первую очередь касается строительных отходов и тех видов, в том числе спиленные деревья, которые не вошли в твердые коммунальные отходы. Это достаточно серьезная проблема, и она обостряется, в том числе со сносом ветхо-аварийных домов. Постановка проблемы есть. И это одна из причин, я считаю, формирования несанкционированных свалок. Мои предложения по их решению будут сформулированы в течение недели", - сказала она журналистам. Глава Магнитогорска Сергей Бердников пояснил, что несмотря на все вызовы, Магнитогорск продолжает реализовывать все намеченные планы по развитию. "В прошлом году мы ввели в эксплуатацию важные для города объекты – путепровод по улице 9 Мая, мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО. На этот год у нас не менее грандиозные планы. Как отметил Алексей Леонидович, мы уже приступили к реконструкции нашего аэропорта, что позволит в дальнейшем принимать и обслуживать современные самолеты, а также увеличить объем авиаперевозок. Также мы продолжаем вместе с областью модернизировать транспортную инфраструктуру, обновляем трамвайный парк и закупаем автобусы. На финишную прямую вышло строительство второй очереди уникального для России проекта – городского курорта "Притяжение", рядом с которым будет располагаться многофункциональный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием", - написал Бердников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html

https://ria.ru/20230518/avtodorogi-1872556420.html

https://ria.ru/20230414/chelyabinsk-1865428731.html

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Владимир Лаврентьев

челябинск, алексей текслер, челябинская область, экология, сергей бердников, магнитогорск