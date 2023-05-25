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Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
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09:46 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/voyna-1874008884.html
Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил Шойгу
Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил Шойгу
Против Москвы и Минска, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:46
2023-05-25T09:46
россия
белоруссия
москва
сергей шойгу
виктор хренин
нато
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Против Москвы и Минска, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. "Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну", - сказал Шойгу. По его словам, "военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность". "Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооружённых сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230524/shoygu-1873852513.html
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россия, белоруссия, москва, сергей шойгу, виктор хренин, нато, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Шойгу, Виктор Хренин, НАТО, В мире
Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Против Москвы и Минска, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.
"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну", - сказал Шойгу.
По его словам, "военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность".
"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооружённых сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", - добавил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Шойгу пообещал жесткую реакцию на атаки украинских боевиков
24 мая, 13:35
 
РоссияБелоруссияМоскваСергей ШойгуВиктор ХренинНАТОВ мире
 
 
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