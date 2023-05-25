https://ria.ru/20230525/veteran-1874145325.html

В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке

В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке - РИА Новости, 25.05.2023

В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке

Удостоверения, подтверждающие статус ветерана боевых действий, в новых регионах РФ будут выдаваться в упрощенном порядке, в ближайшее время для этого будет... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:05

2023-05-25T17:05

2023-05-25T17:05

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Удостоверения, подтверждающие статус ветерана боевых действий, в новых регионах РФ будут выдаваться в упрощенном порядке, в ближайшее время для этого будет принят отдельный документ, сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В своем телеграм-канале Цивилева написала, что в четверг работает в Санкт-Петербурге на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, где главным вопросом повестки стала защита прав человека в сфере социального обслуживания. Она добавила, что рассказала уполномоченным по правам человека о работе фонда "Защитники Отечества" и ключевых вопросах защиты прав ветеранов спецоперации. "Для возвращающихся домой бойцов важно оперативно получить статус ветерана боевых действий, чтобы оформить все полагающиеся меры поддержки. Процесс получения удостоверения должен быть комфортным и понятным для всех. Это касается и военнослужащих, и тех, кто заключил контракт с организациями, оказывающими содействие армии. Отдельный вопрос — присвоение статуса ветерана в Луганской и Донецкой народных республиках. В ближайшее время будет принят отдельный документ, который позволит выдавать удостоверения в новых регионах России без дополнительного сбора документов, в упрощенном порядке", - отметила председатель фонда. Для решения этих вопросов фонд "Защитники Отечества" и уполномоченные по правам человека, уточнила Цивилева, будут работать вместе, чтобы эффективно помогать ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика