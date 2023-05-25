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В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке
В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке - РИА Новости, 25.05.2023
В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке
Удостоверения, подтверждающие статус ветерана боевых действий, в новых регионах РФ будут выдаваться в упрощенном порядке, в ближайшее время для этого будет... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:05
2023-05-25T17:05
2023-05-25T17:05
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Удостоверения, подтверждающие статус ветерана боевых действий, в новых регионах РФ будут выдаваться в упрощенном порядке, в ближайшее время для этого будет принят отдельный документ, сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В своем телеграм-канале Цивилева написала, что в четверг работает в Санкт-Петербурге на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, где главным вопросом повестки стала защита прав человека в сфере социального обслуживания. Она добавила, что рассказала уполномоченным по правам человека о работе фонда "Защитники Отечества" и ключевых вопросах защиты прав ветеранов спецоперации. "Для возвращающихся домой бойцов важно оперативно получить статус ветерана боевых действий, чтобы оформить все полагающиеся меры поддержки. Процесс получения удостоверения должен быть комфортным и понятным для всех. Это касается и военнослужащих, и тех, кто заключил контракт с организациями, оказывающими содействие армии. Отдельный вопрос — присвоение статуса ветерана в Луганской и Донецкой народных республиках. В ближайшее время будет принят отдельный документ, который позволит выдавать удостоверения в новых регионах России без дополнительного сбора документов, в упрощенном порядке", - отметила председатель фонда. Для решения этих вопросов фонд "Защитники Отечества" и уполномоченные по правам человека, уточнила Цивилева, будут работать вместе, чтобы эффективно помогать ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
В новых регионах бойцы будут получать статус ветерана в упрощенном порядке
В новых регионах удостоверения ветерана спецоперации будут выдавать в упрощенном порядке