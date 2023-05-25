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Путин проведет заседание ВЕЭС в Москве - РИА Новости, 25.05.2023
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00:07 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vees-1873976988.html
Путин проведет заседание ВЕЭС в Москве
Путин проведет заседание ВЕЭС в Москве - РИА Новости, 25.05.2023
Путин проведет заседание ВЕЭС в Москве
Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:07
2023-05-25T00:07
россия
армения
белоруссия
владимир путин
никол пашинян
александр лукашенко
евразийский экономический союз
зарядье
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза. Вопросы для обсужденийКак сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у руководителей стран ЕАЭС будет полноформатное заседание, работа будет вестись как в узком, так и в расширенном формате. Также планируется подписание итоговых документов. Участники заседания планируют рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году. В числе вопросов, которые планируются к обсуждению – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры. Кроме этого, будет обсуждаться международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями. Состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств. Накануне Путин провел неформальный обед с главами государств, которые приехали в Москву на Евразийский экономический форум, лидеры выступили на пленарном заседании в концертном зале "Зарядье". В форуме приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании не присутствовал, его визит в Россию должен был начаться только в четверг, республику представлял вице-премьер Мгер Григорян. Встреча с ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в столицу России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил о намерении провести с Путиным двустороннюю встречу, чтобы обсудить еще неурегулированные вопросы в отношениях Минска и Москвы. В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия. Между тем, по состоянию на май, как заявил постпред при ООН Валентин Рыбаков, практических мер по размещению ТЯО в Белоруссии не произошло. Пашинян: вопрос КарабахаПесков заявлял, что в Кремле рассчитывают на то, что в связи с заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Москву приедут и премьер-министр Армении, и президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом Пашинян ранее говорил, что не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи в российской столице. При этом он "не исключил достижения общего знаменателя" по вопросам открытия региональных транспортных коммуникаций. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. На фоне этих заявлений армянского премьера Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно. Высший Евразийский экономический совет Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав совета входят главы государств либо правительств стран ЕАЭС – России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года. Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза. Заседания ВЕЭС проводятся не реже одного раза в год. Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством в течение одного календарного года без права продления. С 1 января 2023 года в Высшем Евразийском экономическом совете председательствует Россия.
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россия, армения, белоруссия, владимир путин, никол пашинян, александр лукашенко, евразийский экономический союз, зарядье, оон, высший эвразийский экономический совет (веэс), экономика
Россия, Армения, Белоруссия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Зарядье, ООН, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС), Экономика
Путин проведет заседание ВЕЭС в Москве

Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.

Вопросы для обсуждений

Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у руководителей стран ЕАЭС будет полноформатное заседание, работа будет вестись как в узком, так и в расширенном формате. Также планируется подписание итоговых документов.
Участники заседания планируют рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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В числе вопросов, которые планируются к обсуждению – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, будет обсуждаться международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.
Состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств.
Накануне Путин провел неформальный обед с главами государств, которые приехали в Москву на Евразийский экономический форум, лидеры выступили на пленарном заседании в концертном зале "Зарядье". В форуме приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании не присутствовал, его визит в Россию должен был начаться только в четверг, республику представлял вице-премьер Мгер Григорян.

Встреча с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в столицу России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил о намерении провести с Путиным двустороннюю встречу, чтобы обсудить еще неурегулированные вопросы в отношениях Минска и Москвы.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Лукашенко выступил за формирование перечня критического импорта в ЕАЭС
Вчера, 19:25
В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия. Между тем, по состоянию на май, как заявил постпред при ООН Валентин Рыбаков, практических мер по размещению ТЯО в Белоруссии не произошло.

Пашинян: вопрос Карабаха

Песков заявлял, что в Кремле рассчитывают на то, что в связи с заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Москву приедут и премьер-министр Армении, и президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом Пашинян ранее говорил, что не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи в российской столице. При этом он "не исключил достижения общего знаменателя" по вопросам открытия региональных транспортных коммуникаций.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Глава ЕЭК предложил ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения
Вчера, 19:45
В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. На фоне этих заявлений армянского премьера Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно.

Высший Евразийский экономический совет

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав совета входят главы государств либо правительств стран ЕАЭС – России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года.
Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза.
Заседания ВЕЭС проводятся не реже одного раза в год. Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством в течение одного календарного года без права продления. С 1 января 2023 года в Высшем Евразийском экономическом совете председательствует Россия.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Минфин определил направления совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС
Вчера, 19:04
 
РоссияАрменияБелоруссияВладимир ПутинНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзЗарядьеООНВысший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)Экономика
 
 
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