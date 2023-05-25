Рейтинг@Mail.ru
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874031699.html
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу
Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:07
2023-05-25T11:07
киев
россия
сша
сергей шойгу
одкб
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг. "Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске. "В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства", - отметил министр. Все это, по его словам, "приводит к эскалации конфликта и затягивает его". Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию. "Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж", - сказал министр обороны России.
https://ria.ru/20230525/shoygu-1874014740.html
https://ria.ru/20230525/krym-1873994745.html
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b4e55e5f717be88091cf54d150d988a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, сша, сергей шойгу, одкб, в мире
Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, ОДКБ, В мире
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу

Шойгу: Запад накачал Киев оружием более чем на 65 миллиардов долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.
"Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.
"В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства", - отметил министр.
Все это, по его словам, "приводит к эскалации конфликта и затягивает его".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Запад делает все для эскалации конфликта на Украине, заявил Шойгу
Вчера, 10:16
Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию.
"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж", - сказал министр обороны России.
Вид на Черноморское побережье - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Пребывание Крыма в составе Украины было незаконным, заявил Константинов
Вчера, 08:25
 
КиевРоссияСШАСергей ШойгуОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала