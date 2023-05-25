https://ria.ru/20230525/ukraina-1874031699.html
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу
Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:07
2023-05-25T11:07
2023-05-25T11:07
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг. "Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске. "В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства", - отметил министр. Все это, по его словам, "приводит к эскалации конфликта и затягивает его". Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию. "Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж", - сказал министр обороны России.
https://ria.ru/20230525/shoygu-1874014740.html
https://ria.ru/20230525/krym-1873994745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, сша, сергей шойгу, одкб, в мире
Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, ОДКБ, В мире
Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу
Шойгу: Запад накачал Киев оружием более чем на 65 миллиардов долларов
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.
"Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ
в Минске
.
"В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства", - отметил министр.
Все это, по его словам, "приводит к эскалации конфликта и затягивает его".
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Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США
и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию.
"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж", - сказал министр обороны России.
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