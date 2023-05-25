https://ria.ru/20230525/ukraina-1874031699.html

Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу

Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023

Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу

Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:07

2023-05-25T11:07

2023-05-25T11:07

киев

россия

сша

сергей шойгу

одкб

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг. "Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске. "В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства", - отметил министр. Все это, по его словам, "приводит к эскалации конфликта и затягивает его". Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию. "Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж", - сказал министр обороны России.

https://ria.ru/20230525/shoygu-1874014740.html

https://ria.ru/20230525/krym-1873994745.html

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, сша, сергей шойгу, одкб, в мире