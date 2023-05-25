https://ria.ru/20230525/transport-1874138194.html
Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран
Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран - РИА Новости, 25.05.2023
Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления транспортно-транзитного потенциала Евразийского экономического союза и в качестве... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:41
2023-05-25T16:41
2023-05-25T16:41
экономика
казахстан
иран
челябинск
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления транспортно-транзитного потенциала Евразийского экономического союза и в качестве предметной инициативы предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран. "Еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Токаев приветствовал намерения России по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его мнению, "созрело понимание необходимости развития транспортного коридора "Север – Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом". "В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран", - сказал казахстанский лидер. По его словам, для этого можно использовать инфраструктуру транспортного коридора "Север – Юг" с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. "Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар", - добавил он. "Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности", - заключил глава Казахстана.
https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873935267.html
https://ria.ru/20230525/putin-1874128487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, иран, челябинск, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Иран, Челябинск, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз
Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран
Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда из Челябинска через Казахстан в Иран
АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления транспортно-транзитного потенциала Евразийского экономического союза и в качестве предметной инициативы предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран.
"Еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой
и Азией
, глобальным Югом и Севером", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
.
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС
Токаев приветствовал намерения России
по формированию коридоров в направлении КНР
, Индии
, Пакистана
, Ирана, государств Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии
. По его мнению, "созрело понимание необходимости развития транспортного коридора "Север – Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом".
"В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран", - сказал казахстанский лидер.
По его словам, для этого можно использовать инфраструктуру транспортного коридора "Север – Юг" с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. "Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар", - добавил он.
"Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности", - заключил глава Казахстана.
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