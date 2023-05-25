https://ria.ru/20230525/transport-1874138194.html

Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран

Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран - РИА Новости, 25.05.2023

Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда через Казахстан в Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления транспортно-транзитного потенциала Евразийского экономического союза и в качестве... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:41

2023-05-25T16:41

2023-05-25T16:41

экономика

казахстан

иран

челябинск

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750275394_0:241:2946:1898_1920x0_80_0_0_ee13d771ec22eaf151968a7971e10e98.jpg

АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления транспортно-транзитного потенциала Евразийского экономического союза и в качестве предметной инициативы предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран. "Еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Токаев приветствовал намерения России по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его мнению, "созрело понимание необходимости развития транспортного коридора "Север – Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом". "В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран", - сказал казахстанский лидер. По его словам, для этого можно использовать инфраструктуру транспортного коридора "Север – Юг" с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. "Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар", - добавил он. "Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности", - заключил глава Казахстана.

https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873935267.html

https://ria.ru/20230525/putin-1874128487.html

казахстан

иран

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казахстан, иран, челябинск, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз