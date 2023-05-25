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Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе - РИА Новости, 25.05.2023
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22:01 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/suverenitet-1874218920.html
Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе
Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе - РИА Новости, 25.05.2023
Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе
Какая-либо двойная трактовка по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе не имеет оснований, Азербайджан подтверждает, что никаких изменений на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:01
2023-05-25T22:01
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
евразийский экономический союз
нагорный карабах
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Какая-либо двойная трактовка по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе не имеет оснований, Азербайджан подтверждает, что никаких изменений на этот счет нет, и признает суверенитет Армении, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле."По поводу разблокирования транспортных направлений, транспортных сообщений - и железнодорожного, и возможного строительства автомобильных дорог. Наша позиция тоже неизменна. И вот сейчас в двустороннем контакте с азербайджанской делегацией, и мы об этом сказали, надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет. Они без всяких вариантов признают полностью суверенитет Армении на этой территории, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной блокировкой транспортных сообщений, не имеет сегодня никаких оснований", - заявил Путин.Ранее Пашинян на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что армянская сторона настаивает на том, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, незаконно заблокирован.
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, нагорный карабах
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Нагорный Карабах
Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе

Путин заверил в отсутствии двойной трактовки по транспортным коридорам в Карабахе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Какая-либо двойная трактовка по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе не имеет оснований, Азербайджан подтверждает, что никаких изменений на этот счет нет, и признает суверенитет Армении, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.
"По поводу разблокирования транспортных направлений, транспортных сообщений - и железнодорожного, и возможного строительства автомобильных дорог. Наша позиция тоже неизменна. И вот сейчас в двустороннем контакте с азербайджанской делегацией, и мы об этом сказали, надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет. Они без всяких вариантов признают полностью суверенитет Армении на этой территории, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной блокировкой транспортных сообщений, не имеет сегодня никаких оснований", - заявил Путин.
Ранее Пашинян на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что армянская сторона настаивает на том, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, незаконно заблокирован.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинЕвразийский экономический союзНагорный Карабах
 
 
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