https://ria.ru/20230525/suverenitet-1874218920.html

Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе

Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе - РИА Новости, 25.05.2023

Путин прокомментировал разблокировку транспортных коридоров в Карабахе

Какая-либо двойная трактовка по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе не имеет оснований, Азербайджан подтверждает, что никаких изменений на... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:01

2023-05-25T22:01

2023-05-25T22:01

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

владимир путин

евразийский экономический союз

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870593475_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_246cad4453f73dc0d5f96b2108e4b049.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Какая-либо двойная трактовка по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе не имеет оснований, Азербайджан подтверждает, что никаких изменений на этот счет нет, и признает суверенитет Армении, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле."По поводу разблокирования транспортных направлений, транспортных сообщений - и железнодорожного, и возможного строительства автомобильных дорог. Наша позиция тоже неизменна. И вот сейчас в двустороннем контакте с азербайджанской делегацией, и мы об этом сказали, надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет. Они без всяких вариантов признают полностью суверенитет Армении на этой территории, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной блокировкой транспортных сообщений, не имеет сегодня никаких оснований", - заявил Путин.Ранее Пашинян на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что армянская сторона настаивает на том, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, незаконно заблокирован.

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, нагорный карабах