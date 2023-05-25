https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874223102.html

Спецоперация, 25 мая: задержаны трое диверсантов, готовивших атаки на АЭС

Спецоперация, 25 мая: задержаны трое диверсантов, готовивших атаки на АЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Спецоперация, 25 мая: задержаны трое диверсантов, готовивших атаки на АЭС

ФСБ РФ задержала троих диверсантов, завербованных Киевом и готовивших атаки против российских АЭС, сообщили в ведомстве; Киев на фоне отсутствия военных успехов РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:03

2023-05-25T23:03

2023-05-25T23:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

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вадим астафьев

киев

николай патрушев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ РФ задержала троих диверсантов, завербованных Киевом и готовивших атаки против российских АЭС, сообщили в ведомстве; Киев на фоне отсутствия военных успехов может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, которая может касаться хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове, с последующим обвинением Москвы, сообщил РИА Новости информированный источник; страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. Ход операцииРоссийская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских войск в районе Первомайского (ДНР), сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. Киевский режим, с учетом отсутствия военных успехов в противостоянии с РФ, может предпринять попытку проведения очередной резонансной провокации, которая может касаться хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове, с последующим обвинением Москвы, сообщил РИА Новости информированный источник. Как к полудню рассказали в российском Минобороны, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 250 военнослужащих, на донецком потери украинской армии составили до 270 военнослужащих, 6 единиц техники и два склада с боеприпасами. Как также рассказали в МО РФ, группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и 6 единиц техники. На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ситуация в РоссииВ разных районах Крыма заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также сбиты силами ПВО шесть беспилотников, жертв и пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. ФСБ России сообщила, что задержала троих украинских диверсантов, завербованных Киевом, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку для этого, также задержаны двое их пособников из числа граждан России. На допросе они признались в сотрудничестве с украинской разведкой, а также, как сообщили в ФСБ, планировали привезти взрывчатку для подрывов опор ЛЭП российских АЭС из Польши в Литву, далее через Белоруссию в Тверскую область. Сообщения о предотвращенных терактах на российских объектах энергетики свидетельствуют, что враждебные действия киевского режима против РФ продолжаются, как и спецоперация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил старший управляющий директор, сообщил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Международная обстановкаПротив Москвы и Минска, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Также, как заявил российский министр, Москва и Минск в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства. Он также рассказал, что западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов. Хакерские группировки RaHDit и Zаря опубликовали данные из совета министров Польши на 175 граждан Белоруссии, воюющих в составе "Полка Калиновского", "Птах Мадяра" и "Легионе Нормандия" против российских сил в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в RaHDit. Украинский кризис изначально был трагедией, которую можно избежать, то, что он развился до сегодняшнего состояния, это болезненный урок, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Москву 26 мая, запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил МИД РФ. Совет ЕС в четверг официально одобрил продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до июня 2024 года, говорится в распространенном Советом заявлении. Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР. США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины 2023-05-25T23:03 true PT1M08S

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Наталья Макарова

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